Coronavirus en Italia | Fuente: EFE

Italia anunció 415 fallecidos en las últimas 24 horas, mientras que habían sido 352 el domingo y sumó 10 872 nuevos contagios, en el día en el que inicia la prohibición de movilidad entre las regiones de cara a las fiestas Navideñas.



El Ministerio de Sanidad comunicó 415 fallecidos por lo que son ya 69 214 el número de personas que han perdido la vida por el virus desde que se desatara la pandemia en el país, a mediados del pasado mes de febrero.



Los 10 872 casos son la cifra más baja de contagios en los últimos días, si bien se han realizado muchas menos pruebas de lo habitual, un total de 87 889 este domingo



Por eso la tasa de positivos sobre el total de test se sitúa en el 12,3 %, un aumento respecto al 11 % del día precedente.



Por otro lado, sigue cayendo la presión en los hospitales: de las 613 582 personas que actualmente tienen la COVID-19, la gran mayoría se encuentra aisladas en sus domicilios con síntomas leves o sin ellos, mientras que 27 876 están ingresadas, 25 menos que ayer.



Asimismo 2 731 pacientes requieren cuidados intensivos, lo que implica una reducción de solo 12 personas en el último día, aunque los domingos no se suele dar el alta.



Italia impuso desde hoy limitaciones a los viajes entre regiones, con algunas excepciones, una medida destinada a frenar la propagación del coronavirus y con la que el país empieza a prepararse para el confinamiento navideño de esta semana.



El Gobierno italiano ha llevado a cabo "el sacrificio" de limitar la movilidad durante esta semana en la que dará inicio la apreciada Navidad y las primeras restricciones, las más leves, entran en vigor ya desde este lunes 21 de diciembre.



Desde hoy queda prohibido cualquier viaje entre regiones del país, así como desde o hacia las provincias autónomas de Bolzano y Trento (norte), si no es por motivos de estricta necesidad, laborales o para regresar al lugar de residencia. Tampoco se permite cambiar de región para alcanzar segundas casas.



La fecha límite para volver al hogar es el miércoles, pues al día siguiente, el 24 de diciembre, Nochebuena, el país quedará confinado durante todo lo que queda de semana, hasta el domingo.



El Gobierno ha ordenado el cerrojazo de los días grandes de Navidad y sus vísperas. Así, el 24, 25, 26, 27 y 31 de diciembre y el 1, 2, 3, 5 y 6 de enero no se podrá salir de casa salvo por comprobadas necesidades de trabajo, urgencia o salud y quedarán prohibidos los desplazamientos entre las distintas regiones.



Asimismo, Italia también canceló todos sus vuelos con Reino Unido ante el descubrimiento de un nueva variante del coronavirus.

EFE