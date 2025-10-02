Jefe del Comando Espacial del Reino Unido dice que Rusia realiza acciones contra satélites militares británicos cada semana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En una entrevista exclusiva con la BBC, el mayor general Paul Tedman, jefe del Comando Espacial del Reino Unido, reveló que Rusia realiza ataques semanales contra los satélites militares británicos, una actividad que se ha intensificado desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

"Están interesados en lo que hacemos y en volar relativamente cerca", dijo Tedman, explicando que los satélites rusos, equipados con cargas útiles, buscan recopilar información de los activos espaciales británicos.

El general afirmó que los satélites del Reino Unido, dedicados a comunicaciones y vigilancia, enfrentan bloqueos constantes.

"Estamos viendo que nuestros satélites están siendo bloqueados por los rusos de manera razonablemente persistente", señaló.

Cuando se le preguntó con qué frecuencia ocurren estos incidentes, respondió: "Semanalmente".

Añadió que esta interferencia es "deliberada" y que Rusia también emplea sistemas terrestres para perturbar las señales.

Con solo media docena de satélites militares en órbita, el Reino Unido está en desventaja frente a las flotas de más de cien satélites de Rusia, China y Estados Unidos.

Tedman expresó preocupación por las crecientes amenazas en el espacio, donde orbitan unos 45 000 objetos, incluidos 9 000 satélites.

"Yo diría que los chinos tienen de lejos la capacidad más sofisticada, pero los rusos tienen más voluntad de usar sus sistemas antiespaciales", afirmó, destacando a Rusia como la amenaza más inmediata debido a su disposición a emplear armas antisatélite.

Inversión del Reino Unido en sistema de defensa

Durante una visita a la base RAF Fylingdales en North Yorkshire, Tedman detalló el rol del radar de alerta temprana, que rastrea objetos a 4 800 km de distancia. Este sistema, operado con Estados Unidos, detecta lanzamientos de misiles balísticos en tiempo real. Sin embargo, el Reino Unido depende en gran medida de la infraestructura estadounidense, y su capacidad para interceptar misiles balísticos es limitada.

El gobierno británico planea invertir mil millones de libras en un sistema integrado de defensa aérea y antimisiles, indica la nota de la BBC.

"Nos hemos comprometido a invertir mil millones de libras en un sistema integrado de defensa aérea y antimisiles, y me sorprendería que no se incluyera un aspecto espacial en la defensa del Reino Unido contra amenazas muy similares a la Cúpula Dorada estadounidense", afirmó Tedman.

También se probarán sensores para detectar amenazas láser, como las desarrolladas por Rusia y China, señala el medio.

Tedman subrayó la importancia del espacio, que sustenta 450 000 millones de libras de la economía británica y es esencial para las operaciones militares.

Sin embargo, el Reino Unido destina solo el 1 % de su presupuesto de defensa al espacio, frente al 3 % de Francia y el 5 % de Estados Unidos, apunta la BBC.

En 2024, se lanzaron más de 4 000 misiles balísticos en el mundo, muchos por Rusia en Ucrania, lo que resalta la relevancia de instalaciones como Fylingdales, diseñadas originalmente durante la Guerra Fría para contrarrestar la amenaza rusa, indica la cadena pública al cierre de su artículo.