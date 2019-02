Joram van Klaveren (izquierda) junto al líder de su expartido, Geert Wilder. Ambos fueron socios en el partido de ultraderecha por siete años. | Fuente: AFP

Un exdiputado holandés de la formación de extrema derecha y antimusulmana Partido de la Libertad (PVV), se convirtió al islam, según informó la prensa de su país. Durante siete años, Joram van Klaveren había defendido las ideas de esta agrupación y había pedido "pidió que se prohibiera la burka y los minaretes, afirmando que no querían 'un islam en Holanda, o al menos lo menos posible'", según infomó el tabloide Algemeen Dagblad.

Van Klaveren, de 40 años, dijo que cambió de parecer cuando escribía un libro contra el islam que, dijo al diario NRC, "se convirtió en una refutación a las objeciones que tienen los que no son musulmanes". "Si todo lo que escribí hasta ese punto es cierto, y creo que así lo es, entonces soy de hecho un musulmán", agregó. Su libro, Apóstata: del cristianismo al islam en momentos del terror secular, saldrá pronto a la venta.

El ex diputado, que creció en un entorno cristiano, indicó buscar su (verdadera) convicción religiosa "desde hace tiempo". "Esto se parece un poco a mi regreso a lo religioso", agregó tras anunciar el lunes por la noche en la radio pública haberse convertido al islam en octubre. Solicitado por la agencia AFP, el ex diputado no pudo ser contactado en lo inmediato.

De los 17 millones de ciudadanos holandeses, 5% son musulmanes, según la Oficina Central de Estadísticas (CBS), una cifra que podría duplicarse para 2050, según los expertos. Antes que van Klaveren, Arnud van Doorn, ex consejero municipal del PVV en La Haya, también se convirtió al islam en 2013.



Sorprendidos por el cambio

"Su conversión sorprendió a amigos y enemigos", añade Algemeen Dagblad. Joram van Klaveren puso fin a su colaboración con el partido liderado por Geert Wilders en 2014, tras los controvertidos comentarios del jefe del PVV, que prometió en un mítin "menos marroquíes" en Holanda y luego fue condenado por la justicia en 2016 por discriminación.

Van Klaveren creó luego su propio partido antiislam, "Para Holanda" (VNL), y luego se retiró de la vida política por un resultado decepcionante en las legislativas de 2017. "Si no es para hacer publicidad para promocionar su libro, entonces es verdaderamente una elección extraordinaria para alguien que tenía tanto para decir sobre el islam", declaró a AD Jan Roos, ex cofundador junto a él del VNL.

Said Bouharru, miembro del Consejo de Administración de las mezquitas marroquíes en Holanda, saludó la elección de Van Klaveren. "Es formidable cuando alguien que fue tan crítico con el islam (...) se da cuenta que no es tan malo o perverso", indica al AD, dando cuenta de la "valentía" de revelar su conversión "en público".

AFP