UE definirá el próximo lunes si envía una misión para entrenar a los soldados ucranianos y recuerda que ya tiene misiones similares en otros países. | Fuente: AFP

La Unión Europea (UE) debatirá el próximo lunes en Praga (República Checa) el desplique de una misión "de entrenamiento" del ejército ucraniano, según adelantó hoy el alto representante europeo para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.



La misión tendría lugar "en países vecinos" a Ucrania, pero no en el territorio de este país, dijo Borrell en rueda de prensa realizada en Santander (España).



El también vicepresidente de la Comisión Europea confió en que el Consejo de Ministros de Defensa de la UE apruebe esta misión en su reunión del lunes en la República Checa, que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea en el segundo semestre de 2022.



"Parece razonable que una guerra que está durando y que parece que va a durar requiera un esfuerzo no solo de suministro de material, sino también de entrenamiento y de ayuda a la organización del ejército", subrayó Borrell.

UE ya tiene misiones similares en otros países



El alto representante de la UE en Asuntos Exteriores recordó que la Unión Europea ya tiene este tipo de misiones en 17 países con los que coopera, como Mali, Níger, Chad o Mozambique en África, y apuntó que Reino Unido ya entrena al ejército ucraniano.



El jefe de la diplomacia europea, que no adelantó más detalles de la operación porque el acuerdo aún "debe ser forjado", consideró que "sería una misión importante" porque "es una guerra a gran escala".



"Estamos ante una guerra convencional, de las de verdad, no asimétrica, ni de guerrillas ni de atentados. Que moviliza medios, centenares de miles de soldados. Cualquier misión debe estar a la altura del conflicto. Diez millones de ucranianos han dejado su país", afirmó.



Preguntado por el peligro de un posible desastre en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por tropas rusas, Borrell insistió en el mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, que "ha lanzado un serio aviso pidiendo la desmilitarización del entorno de esta ciudad" en su vista a Ucrania la pasada semana.



"La UE también ha pedido que cesen los ataques. Rusia está desconectando la central, no pone en peligro el mantenimiento", declaró el alto representante europeo, aunque advirtió de que el ejército ruso está desconectando la central nuclear de la red eléctrica de Ucrania para conectarla a la rusa.



(Con información de EFE)