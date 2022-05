Charles Michel destacó que la "gente resiste con valentía" en el país que lucha contra la nueva invasión militar rusa desde el 24 de febrero pasado. | Fuente: EUROPEAN COUNCIL PRESS SERVICE / AFP | Fotógrafo: DARIO PIGNATELLI

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, acusó este lunes al presidente ruso, Vladímir Putin, de querer "ejecutar" el espíritu democrático en Ucrania, adonde viajó hoy por segunda vez para llevar el mensaje de que la Unión Europea apoyará al pueblo ucraniano "todo el tiempo que sea necesario".

"El Kremlin quiere 'ejecutar' su espíritu de libertad y democracia. Pero estoy totalmente convencido de que nunca tendrán éxito. He venido a Odesa en el Día de Europa con un mensaje simple: no estás solo. Estamos contigo. No te vamos a defraudar. Estaremos contigo todo el tiempo que sea necesario", dijo Michel en un mensaje en vídeo difundido en sus redes sociales.

Michel se vio obligado hoy a buscar refugio durante un bombardeo con misiles en Odesa, ciudad portuaria de Ucrania adonde viajó por sorpresa coincidiendo con el Día de Europa, mientras estaba reunido con el primer ministro ucraniano, Denys Shmygal.

"La guerra ruge de nuevo en Europa. Guerra de otro siglo, una guerra hegemónica donde un estado, Rusia, ha invadido un estado soberano vecino, Ucrania. Donde sus escuelas, hospitales y ciudades son bombardeadas. Donde tu gente es torturada, violada y ejecutada a sangre fría", afirmó el ex primer ministro belga.

Y destacó que la "gente resiste con valentía" en el país que lucha contra la nueva invasión militar rusa desde el 24 de febrero pasado.

Mensaje para Ucrania

En Odesa, "un crisol de la cultura y la historia europeas", Michel prometió que los Veintisiete ayudarán "a construir un país moderno y democrático", "con visión de futuro, dispuesto a abrazar —dijo— con confianza su futuro europeo, nuestro futuro europeo común, su lugar en nuestra familia europea común".

Michel terminó su alocución con un mensaje para los ciudadanos de la UE: "nuestra paz, nuestra prosperidad, el futuro de nuestros hijos, también están en juego aquí en Odesa. Aquí en Ucrania".



(Con información de EFE)

