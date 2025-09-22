Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Moldavia: detienen a 74 personas por amenaza de desestabilización rusa durante elecciones

Maia Sandu, presidenta de Moldavia.
Maia Sandu, presidenta de Moldavia. | Fuente: EFE/referencial
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La presidenta de Moldavia afirmó este lunes que la independencia y la soberanía de ese país "peligran" por las acciones de Rusia antes de las elecciones legislativas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las fuerzas de seguridad moldavas han detenido a 74 personas por la "preparación de disturbios masivos y desestabilización" coordinados desde Rusia con vistas a las elecciones parlamentarias del próximo domingo, informaron este lunes las autoridades de Justicia.

"Desde julio, la Fiscalía de Lucha contra el Crimen Organizado y Asuntos Especiales, junto con otras agencias, ha estado investigando la preparación de disturbios masivos. Como resultado de los registros practicados, 74 personas fueron detenidas", declaró el fiscal Víctor Furtuna.

Las fuerzas de seguridad moldavas informaron horas antes de más de 250 registros practicados este lunes en varias localidades del país.

Según la nota oficial, las acciones se llevaron a cabo en el marco de una causa penal sobre la preparación de "disturbios masivos y desestabilizaciones, coordinada desde la Federación Rusa por elementos criminales".

Por ese motivo los registros también se llevaron a cabo en centros de detención y cárceles moldavas.

Por su parte, la oposición moldava informó de que las fuerzas de seguridad visitaron a figuras críticas con el Gobierno europeísta en el norte del país.

Según el socialista Ígor Dodon, líder de la oposición prorrusa del país, las autoridades buscan "intimidar" a sus críticos y hacerlos "callar" para garantizar la victoria del gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS).

"(La presidenta) Maia Sandu y el PAS ya buscan excusas para cancelar las elecciones, pues saben que obtendrán un mal resultado el 28 de septiembre", escribió en Telegram Dodon, presidente de Moldavia entre 2016 y 2020.

Dodon acusó ayer a las autoridades de prepararse para manipular el voto, principalmente en los colegios electorales en el exterior, donde la diáspora podría inclinar la balanza como hizo en las presidenciales de octubre del año pasado.

Mientras, la presidenta de Moldavia afirmó este lunes que la independencia y la soberanía de ese país "peligran" por las acciones de Rusia antes de las elecciones legislativas. .

Según Sandu, Moscú trata de "comprar" a los votantes moldavos para hacerse con el control de este país, de 2,3 millones de habitantes y ubicado entre Ucrania y Rumanía.

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Moldavia Rusia

Más sobre Europa

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA