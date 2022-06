La ministra se rectificó de sus declaraciones posterior a ellas. | Fuente: Foto de Daria from TaskArmy.nl en Unsplash

La ministra neerlandesa de Asuntos Sociales, Karien van Gennip, planteó este martes la posibilidad de llevar a Países Bajos a jóvenes desempleados de Francia y España para paliar la escasez del mercado laboral, en especial la hostelería y los invernaderos, lo que ha causado fuertes críticas.

La ministra subrayó más tarde, tras el revuelo suscitado por sus declaraciones, que el gobierno neerlandés no tiene ningún plan en marcha para trasladar a parados españoles y franceses a Países Bajos para aliviar la problemática de demanda de empleo, que está muy por debajo de la oferta laboral existente.

En una entrevista con el diario neerlandés AD, Van Gennip planteó la posibilidad de paliar el problema neerlandés con jóvenes españoles desempleados, o con los de la "banlieue", los suburbios de viviendas sociales a las afueras de urbes francesas, un área frecuentemente vinculada con la delincuencia.

"Podría pensar, por ejemplo, que invertimos en egresados de la escuela franceses o españoles y los traemos aquí para trabajar en la industria de la hospitalidad o la horticultura. Si queremos funcionar como una sola Europa, también deberíamos preocuparnos por el desempleo juvenil en otros países", señaló la ministra, según AD.

Críticas a sus comentarios

Los diputados de la oposición aseguraron que los inmigrantes que se trasladen desde áreas desfavorecidas "importarán sus problemas" a Países Bajos, según la ultraderecha de JA21, que junto a tres partidos de la misma ideología exigieron explicaciones ante el Parlamento.

"Qué plan más malo y de otro mundo. La inspección de Trabajo pide frenar la actual forma de migración laboral no regulada, pero este gobierno sólo atiende a los intereses de las empresas y no mira por las personas y la sociedad", denunció Lilian Marijnssen, líder del Partido Socialista.

El ultraderechista Geert Wilders aseguró que el gobierno está "totalmente perdido" y el propio liberal de derechas VVD consideró este un "plan fallido".

Sin embargo, la ministra también señaló que le gustaría introducir en el mercado laboral al millón de adultos en edad de trabajar que no buscan empleo, así como a aquellos que quieren ampliar su jornada laboral o quieren retrasar la jubilación.

La inspección laboral denunció en mayo que las empresas de trabajo temporal mantienen a los temporeros, entre los que hay cientos de españoles cada año, en "condiciones miserables", expuestos a riesgos para su salud, y con un "equilibro de poder distorsionado" que tiene un impacto psicológico en los trabajadores.

Pero el gobierno, dijo hoy Van Gennip, está trabajando en planes para mejorar la posición de los temporeros, recuperando la necesidad de licencias para las agencias de empleo a partir de 2025 y separando los contratos de trabajo que se les hacen, de los contratos de vivienda.

"No puedo imaginar que seamos capaces de mantener la economía en marcha sin ellos", admitió la ministra, pero, advirtió, no se aceptarán contratos ilegales y hacinamientos en las viviendas porque "los empleadores tienen obligaciones legales y morales, estamos hablando de personas, no de un kilo de patatas", agregó. EFE

