Rusia atacó una central térmica situada junto a Kiev en su último bombardeo

26 de esos drones impactaron en siete localizaciones distintas, según la Fuerza Aérea ucraniana.
26 de esos drones impactaron en siete localizaciones distintas, según la Fuerza Aérea ucraniana. | Fuente: EFE | Fotógrafo: SERGEY DOLZHENKO
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El Ministerio de Energía de Ucrania afirmó que Rusia pretende dejar sin luz y calefacción a hogares, hospitales, guarderías y escuelas antes del invierno.

El último bombardeo ruso contra Ucrania tuvo entre sus objetivos una central térmica situada en la región de Kiev, según informó el Ministerio de Energía de Ucrania en un comunicado.

“Una infraestructura de generación térmica en la región de Kiev ha sufrido un ataque masivo”, señaló.

El ministerio afirmó que Rusia pretende dejar sin luz y calefacción a hogares, hospitales, guarderías y escuelas ucranianas antes del invierno.

Rusia ha vuelto a atacar en las últimas semanas infraestructuras eléctricas y gasísticas ucranianas, que ya han sido objetivo de los bombardeos rusos en otras fases de la guerra.

El Ejército ruso lanzó durante la pasada noche contra Ucrania más de 140 drones.

26 de esos drones impactaron en siete localizaciones distintas, según la Fuerza Aérea ucraniana.

Misiles rusos destruyeron la casa en Kiev del futbolista del Benfica Sudakov

Heorhiy Sudakov, centrocampista internacional ucraniano del Benfica, informó a través de sus redes sociales que varios misiles rusos que impactaron la noche del 7 de septiembre en Kiev destruyeron su vivienda, sin que su familia haya sufrido daños personales.

Su mujer, embarazada de más de 7 meses, y su hija, de tres años, salieron ilesas del bombardeo "por fortuna", escribió el jugador.

El edificio que fue bombardeado en Kiev sufrió graves daños, sobre todo los pisos más altos, que quedaron destruidos por completo.

Sudakov es un futbolista de 23 años que ha militado toda su carrera en el Shakhtar Donetsk y este verano recaló en Portugal, tras fichar por el Benfica, que pagó 27 millones de euros por el internacional ucraniano.

En el momento del bombardeo, el futbolista se encontraba concentrado con la selección de su país en Polonia.

En alguna ocasión, el jugador ha relatado que en 2022 tuvo que estar durante varios días escondido en un búnker junto a su mujer, que entonces estaba embarazada de su actual hija de tres años.

De ese búnker lograron salir pasados unos días tras emprender junto a su mujer una travesía en solitario (550 kilómetros) hasta que lograron refugiarse en la ciudad de Leópolis

Tags
Rusia Kiev Bombardeo

