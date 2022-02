Moscú ha denunciado en repetidas ocasiones una "histeria" mediática acerca del posible ataque a Ucrania. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MIKHAIL KLIMENTYEV

Las autoridades de Rusia ridiculizaron este miércoles a los medios que difundieron informaciones sobre el posible ataque ruso a Ucrania el 16 de febrero y pidieron publicar "un calendario de invasiones".

"Les pido a los medios de desinformación de Estados Unidos y el Reino Unido, como Bloomberg, The New York Times, The Sun y otros, que publiquen el calendario de nuestras 'invasiones' para el año próximo para que pueda planificar mis vacaciones", escribió la portavoz de Exteriores ruso, María Zajárova, en su canal de Telegram.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó a su vez que "durmió tranquilamente" ante las informaciones de que Rusia iba a atacar a Ucrania a las 03.00 de la madrugada, y por la mañana retomó sus labores habituales.

Al ser preguntado sobre si Rusia ha mantenido anoche contactos con otros países a raíz de las informaciones que hablaban del inminente ataque ruso a Ucrania, Peskov respondió que Moscú "no acostumbra a contactar con otros Estados por las noches".

Sin mayores sobresaltos

Ucrania, por su parte, anunció hoy que nada inesperado sucede en las fronteras del país este miércoles, día en el que, según algunos medios occidentales, Rusia se disponía a comenzar una invasión del país.

Moscú ha denunciado en repetidas ocasiones una "histeria" mediática acerca del posible ataque a Ucrania y ha negado planes de agresión contra el país vecino, junto cuyas fronteras ha concentrado desde hace más de dos meses a decenas de miles de soldados.

En la víspera, Rusia anunció que parte de las unidades que participaban en ejercicios cerca de la frontera ucraniana han comenzado a retornar a sus lugares permanentes de emplazamiento. (EFE)

