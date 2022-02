El canciller alemán Olaf Scholz (izquierda) y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (derecha) | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: SERGEI SUPINSKY

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, calificó de "gran error" la decisión de algunos países occidentales, incluyendo Estados Unidos y Canadá, de evacuar sus embajadas desde Kiev y llevarlas al oeste del país.

"Es un grave error, pero es su decisión, evacuar las embajadas hacia el oeste de Ucrania", dijo el mandatario ucraniano en una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, después de que algunas misiones fueran trasladadas a Leópolis.

Ucrania no ve señales de invasión rusa

Ucrania no ve señales de una inminente invasión rusa esta misma semana, señaló hoy el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa del país, Oleksiy Danílov.



"Somos plenamente conscientes de lo que está pasando en nuestro país, somos conscientes de los riesgos que existen para nuestro país, pero la situación está completamente bajo control y, es más, no vemos actualmente que pueda tener lugar una invasión a gran escala de la Federación Rusa el día 16 o 17. No lo vemos", dijo a los medios tras una reunión con el liderazgo de la Rada Suprema (Parlamento).



Danílov respondió así a las advertencias que el Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, habría transmitido a sus socios y aliados la semana pasada sobre una posible invasión rusa de Ucrania en estas fechas, según el diario Politico.



El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania agregó que la amenaza de Rusia es constante, pero enfatizó que el Ejército, las fuerzas y los cuerpos de seguridad y el aparato de Defensa "están listos para cualquier desafío que tengamos".



Ya el sábado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que "todo está bajo control" y pidió no sembrar el pánico.



"Si usted u otras personas tienen información adicional sobre una invasión al 100 % (segura) de Ucrania por parte de la Federación Rusa proporciónenme esa información", dijo en una comparecencia en la región de Jersón, al sur del país, donde supervisó los ejercicios militares ucranianos.



Rusia tiene desplegados 100.000 soldados en la frontera con Ucrania y efectúa ejercicios militares en el mar Negro y en Bielorrusia, a pocos kilómetros de Kiev, lo que hace temer a Occidente que pueda haber un ataque contra el país vecino en cualquier momento.



(Con información de AFP y EFE)





