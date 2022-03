Imagen de satélite Maxar tomada y publicada el 28 de febrero donde se ven despliegues de fuerzas terrestres y un convoy en Khilchikha, Bielorrusia, al norte de la frontera con Ucrania. | Fuente: AFP | Fotógrafo: -

El Ministerio de Defensa de Ucrania advirtió este martes de que el Ejército de Bielorrusia puede sumarse próximamente a la invasión lanzada por Rusia el pasado 24 de febrero.



"Bielorrusia, como satélite de Rusia, acoge en su territorio la tropas y el armamento del enemigo. Es probable que en adelante pueda apoyar a los invasores rusos en la guerra ruso-ucraniana y ayudar a la consecusión de los objetivos de los ocupantes", señaló Defensa en un comunicado.



Agregó que a partir del 24 de febrero pasado, cuando Rusia atacó a Ucrania, desde el territorio de Bielorrusia se llevan a cabo ataques sistemáticos con misiles contra instalaciones militares y civiles.



Tanques rusos y bielorrusos durante ejercicios conjuntos de las fuerzas armadas de Rusia y Bielorrusia como parte de una inspección de la Fuerza de Respuesta del Estado de la Unión, en un campo de tiro cerca de Brest. | Fuente: AFP | Fotógrafo: -

"A día de hoy se observa que las tropas bielorrusas han sido puesta en estado de alerta y se encuentran concentradas en regiones muy próximas a la frontera de Ucrania", subraya el comunicado castrense.



Según datos de la inteligencia militar ucrania, en las pasadas 24 horas se detectaron "actividades significativas" de la aviación y desplazamiento de columnas de vehículos con pertrechos y alimentos junto ciudades bielorrusas de Baranovichi, Liajovichi y Pinsk, esta última a unos 20 kilómetros de la frontera ucrania.

Más temprano, el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, rechazó de nuevo la posibilidad de que el Ejército bielorruso participe en el conflicto ruso-ucraniano, pero informó de que ha reforzado la frontera occidental del país con cinco batallones adicionales y puesto en alerta sus sistemas de defensa antiaérea.



"El Ejército bielorruso no ha tomado parte en las hostilidades ni va a hacerlo. No vamos a participar en la operación especial en Ucrania. No hay necesidad de ello", dijo Lukashenko, en una reunión conjunta del Consejo de Seguridad y el Consejo de Ministros, según difundió la agencia oficial BELTA..

(Con información de EFE)

