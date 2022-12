El Consejo de Seguridad tiene la misión de mantener la paz y la seguridad internacional, así como investigar toda controversia o situación que pueda generar fricción internacional, entre otras funciones. | Fuente: AFP

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytró Kuleba, ha anunciado que este lunes solicitará de manera formal la exclusión de Rusia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.



"Nuestra pregunta es muy simple: ¿tiene Rusia el derecho a seguir siendo un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y de estar en las Naciones Unidas, en general?" preguntó en declaraciones citadas por medios ucranianos.



"Tenemos una respuesta convincente y razonada: no, no lo tiene", remachó el jefe de la diplomacia ucraniana.



Kuleba agregó que la cuestión de qué ocurrirá con Rusia después de que sea derrotada en la guerra ya no constituye un "tabú" en los círculos diplomáticos.



"Estas cuestiones todavía no se discuten en ruedas de prensa y en declaraciones públicas de líderes de Estado y de Gobierno, pero a niveles inferiores la gente ya está planteando en qué debería convertirse Rusia para dejar de ser una amenaza para la paz y la seguridad", aseguró el ministro.



La Carta de la ONU no prevé la posibilidad de privar a un miembro permanente del Consejo de Seguridad de su estatus y de su derecho a veto.



Para excluir a un país de la organización, deben votar a favor dos tercios de los miembros de la Asamblea General y la decisión debe ser ratificada por el Consejo de Seguridad.

(Con información de EFE)