Ante el despliegue de tropas rusas a Bielorrusia, la comunidad internacional ha pedido al régimen de Minks no entrometerse en el conflicto entre Rusia y Ucrania. | Fuente: AFP

Las Fuerzas Armadas de Ucrania llamaron hoy, viernes 21 de octubre, a los bielorrusos a no involucrarse en la "guerra sucia" que libra Rusia contra el pueblo ucraniano.



"Durante siglos, nuestros pueblos han estado unidos por la amistad y las relaciones de buena vecindad, muchas veces en nuestra historia hemos luchado contra enemigos comunes, siempre nos hemos apoyado mutuamente", subraya el llamamiento en un vídeo publicado en Facebook.



Según el Estado Mayor General ucraniano, la jefatura de Bielorrusia "se está preparando para unirse a la agresión armada rusa contra Ucrania, para arrastrar al pueblo bielorruso a una guerra sucia”.



El vicejefe del Departamento Operativo Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksiy Grómov, dijo en la previa que ha aumentado el riesgo de un nueva ofensiva del Ejército ruso desde el territorio de Bielorrusia.



"Esta vez, la dirección de la ofensiva puede cambiarse hacia el oeste de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania para cortar las principales arterias logísticas del suministro de armas y equipo militar a Ucrania desde los países socios", afirmó.







Alexandr Lukashenko: "No necesitamos una guerra"



A su vez, el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó hoy que su país no entrará en la guerra en Ucrania junto a Rusia, con la que ha creado una fuerza conjunta con hasta 9 000 soldados rusos en la frontera bielorruso-ucraniana.



"No presten atención a estos aullidos (ruido mediático). Hoy no vamos a ir a ninguna parte. A día de hoy no hay ninguna guerra. No lo necesitamos", señaló durante una vista a un complejo militar-industrial en el campo de entrenamiento de armas combinadas de Obuz-Lesnovski, en la región de Brest, cerca de la frontera polaca.



"Tenemos que calmarnos. Todos deberían dedicarse a lo suyo si queremos que no haya guerra", añadió Lukashenko.

(Con información de EFE)