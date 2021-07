Asesinan en Brasil a 80 travestis y trans en el primer semestre del año | Fuente: EFE

Al menos 80 travestis y personas trans (transexuales y transgénero) fueron asesinados en el primer semestre del año en Brasil, lo que supone una muerte violenta de un representante de esa población cada 48 horas en el país, según un informe divulgado este miércoles por una ONG.



De acuerdo con los datos de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Antra), los asesinatos de personas trans y travestis en el país suramericano cayeron un 20 % en relación con los homicidios ocurridos en los primeros seis meses de 2020 (100), cuando gran parte del país estaba confinada por la pandemia, pero los datos pueden ser mayores.



"El año pasado el país tuvo un aumento desproporcionado de asesinatos tras dos años consecutivos de caída. Debemos tener cuidado al afirmar cualquier tendencia, ya que los primeros meses de este año, en los que no hubo confinamiento por pandemia, no se pueden comparar con los mismos del año pasado por el cambio de escenario", señala el informe.



Brasil es el país del mundo que más mata travestis y transgénero con casi más del triple de crímenes de este tipo registrado en México, la segunda nación en el ránking mundial.



En 2020 fueron 175 homicidios en el gigante suramericano, un aumento del 41 % frente a los 124 contabilizados en 2019, pese a las medidas de distanciamiento social por la pandemia de coronavirus.



En este primer semestre, la mayoría de las víctimas fueron travestis y mujeres trans negras, un perfil que se repite cada año sin excepción.



No obstante, un factor prende las alarmas en Antra: las personas de este género están siendo asesinadas en Brasil cada vez más jóvenes.



El adolescente Keron Ravach, de 13 años, quien fue asesinado a golpes en enero en Ceará, estado del nordeste del país, se convirtió en la víctima más joven desde que la Antra comenzó a realizar el seguimiento, hace cuatro años. Antes el más joven había sido una mujer trans de 17 años.



Según la Antra, la mayoría de las víctimas de estos géneros no pasa de los 35 años, que es considerada la expectativa de vida para estas personas, según la organización.



El informe también señala que la mayoría de los ataques a travestis y transexuales fueron "crueles" donde, además de golpearlos hasta la muerte y hasta quemarlos vivos, también son comunes los casos de violaciones colectivas y las desapariciones.



Además de las muertes violentas, también fueron identificados nueve casos de suicidios de travestis y transgéneros, así como 33 intentos de asesinato contra personas de estos géneros.



Los datos divulgados este miércoles no representan la totalidad de los asesinatos contra travestis y transexuales en Brasil. "Existen diversas limitaciones en nuestra actuación, entre ellas, la falta de datos oficiales, sumados a los no reportados" por las víctimas o sus allegados, señala el informe.

EFE

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’:¿Qué nivel de protección brinda la vacuna de Pfizer?