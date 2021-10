La activista chilena por el derecho a la muerte digna Cecilia Heyder | Fuente: EFE

La activista Cecilia Heyder, líder en la lucha por la legalización de la eutanasia en Chile, presentó una querella contra el ministro de Salud, Enrique Paris, por no otorgarle supuestamente cuidados paliativos en su casa tras haber recibido una negativa para obtener una muerte digna.



En el libelo, al que accedió Efe este miércoles, Heyder exigió que se ponga a su disposición "los medios técnicos y humanos para brindarle las transfusiones de sangre" y otros tratamientos que necesita para combatir sus enfermedades: cáncer metastásico, lupus y un trastorno sanguíneo, entre otros padecimientos.



"No me dieron la eutanasia y me prometieron una atención digna en mi casa. Pero el hospital no quiere cumplir. Tengo que ir constantemente al doctor, esto no es vida", señaló la activista a Efe.



La mujer, de 55 años, lleva más de una década luchando por el derecho a una muerte digna y, desde principios de este año, cuando se le rechazó la opción de terminar con su vida, busca obtener cuidados paliativos en su domicilio.



Hace siete meses, el tribunal supremo determinó que se debía poner a su disposición "los medios técnicos y humanos para brindarle los cuidado necesarios", pero Heyder denuncia que eso no ha sucedido.



La querella también apunta a Luis Escobar, director del Hospital San José, de la capital, por no entregar supuestamente atención médica en su casa, donde se encuentra desde marzo después de obtener el alta voluntaria.

La eutanasia por buen camino

Chile se encuentra más cerca que nunca de aprobar la eutanasia, después de que en abril pasado la Cámara de los Diputados diera un paso histórico al aprobar un proyecto que podría convertir al país en el octavo del mundo en contemplar este derecho.



Pese a que Chile es considerado como uno de los países más conservadores de Latinoamérica, la eutanasia cuenta con un alto respaldo ciudadano. Un 72 % de los chilenos se mostró de acuerdo con este derecho, según datos de la encuestadora Cadem.



De salir adelante la ley, a la que todavía le hace falta ver luz verde en el Senado, el país sería el segundo de Latinoamérica en permitirlo, una región en la que este derecho se está abriendo camino.



En Colombia es legal desde 1997 por decisión del Tribunal Constitucional (aunque el primer procedimiento no se autorizó hasta 2015) y Perú dio un paso en firme en enero pasado con el caso de Ana Estrada, una mujer que padece poliomiositis y que logró acceder a la muerte asistida a través de un inédito fallo judicial.



La eutanasia se ha legalizado en España, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda, cuya ley entrará en vigor en noviembre.

EFE







Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La vacuna de Pfizer es segura para menores entre 5 y 11 años?