Colombia: Bogotá sale de la alerta roja después de tres meses en emergencia por COVID-19

Bogotá sale de la alerta roja | Fuente: EFE

Bogotá salió este jueves de la alerta roja decretada hace tres meses debido a la gravedad de la pandemia y por primera vez en ese periodo el porcentaje de ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) bajó del 84 %, según informó la alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López.



"Nos tomó casi tres meses salir de este pico que fue como el Everest. Fueron tres meses muy dolorosos, pero al fin salimos de alerta roja, volvimos a bajar a 84 %", dijo López en declaraciones a medios de comunicación.



Sin embargo, aclaró que "el COVID-19 y sus peligrosas variantes siguen", por lo que pidió a los convocantes de las protestas del próximo 20 de julio "ser conscientes del enorme costo en enfermedad y fallecimientos que tuvo romper el pacto de cuidado colectivo" durante los dos meses de manifestaciones en las calles contra el Gobierno.



De alerta roja a alerta naranja



El fin de la alerta roja significa que se habilitarán nuevamente cirugías y tratamientos quirúrgicos que requerían de una unidad de cuidado intensivo y que estaban suspendidos por la emergencia del tercer pico de la pandemia, el más letal y prolongado en Colombia.



Las autoridades sanitarias de Bogotá informaron además que la ciudad continuará en alerta naranja y se mantendrá la alerta roja hospitalaria hasta llegar al 75 % de ocupación de las UCI.



Eso implica que "Bogotá, por ahora, no va abrir discotecas, conciertos ni fútbol, vamos a esperar a ver cómo nos va con el tema de educación (regreso a clases presenciales) y unas semanas más adelante, en agosto, examinaremos si pedimos o no pilotos", aclaró la alcaldesa.



López insistió en la necesidad de que las personas que han sido priorizadas en el Plan Nacional de Vacunación asistan a los puntos de inmunización, debido a que muchos de estos permanecen vacíos.



"Lo que le insisto a la gente es que por favor vaya a vacunarse. No hay ninguna justificación para que tengamos puestos de vacunación vacíos. El COVID-19 mata, mata todos los días, todas las vacunas son buenas, por favor vayan a vacunarse", subrayó.

(Con información de EFE)

