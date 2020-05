Más de 200 estudiantes protestaron en la Universidad Central de Ecuador. | Fuente: EFE

Unos 200 estudiantes se concentraron este martes en el campus de la Universidad Central de Ecuador, en Quito, para protestar contra la reducción presupuestaria a más de una treintena de centros académicos públicos y escuelas politécnicas, decidida por el Gobierno de Lenín Moreno.



En los exteriores de la universidad los alumnos portaron carteles con mensajes como "La educación no se vende", "No al recorte", y "Yo defiendo a la Universidad Pública" y corearon varios eslóganes contra la decisión del Ejecutivo, distanciados, cubiertos con mascarillas y guantes para evitar contagiarse de COVID-19.



"Tomemos las medidas de seguridad necesaria, pero sobre todo protestemos con muchísima fuerza para que la gente nos escuche que no estamos de acuerdo con la reducción del presupuesto de las universidades publicas, es criminal lo que están haciendo", manifestó una de las participantes en la convocatoria



La policía intervino en la manifestación de más de 200 estudiantes. | Fuente: EFE

En varias grabaciones subidas a redes sociales aparecían jóvenes estudiantes exigiendo mediante cánticos y tambores, que el Gobierno revierta de su decisión de recortar alrededor de 100 millones de dólares del presupuesto para las universidades públicas.



En este contexto, varias organizaciones sociales y educativas presentaron el lunes una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional, en la que rechazaron el recorte de 98 millones de dólares del presupuesto a 32 universidades públicas.



Los demandados en el escrito son el presidente Lenín Moreno, el ministro de Finanzas, Richard Martínez y el procurador del Estado, Íñigo Salvador. EFE