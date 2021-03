Panamá compró a AstraZeneca 1 092 000 dosis | Fuente: EFE

Panamá espera que las primeras vacunas contra la COVID-19 de AstraZeneca lleguen al país en abril, dijo este lunes el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, y afirmó que aguardan por los resultados de estudios internacionales por algunos eventos tromboembólicos registrados tras la aplicación del fármaco.



"En abril podemos tener la esperanza que nos puedan llegar las vacunas de AstraZeneca", declaró el ministro, que recordó que Panamá "firmó un contrato" con la farmacéutica y "eso (las dosis) ya se pagó".



Panamá compró a AstraZeneca 1 092 000 dosis como parte de una cartera de 5,5 millones de vacunas que completan Johnson & Johnson, el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Pfizer, esta última la única farmacéutica que está entregando lotes al país, que ha aplicado ya 253 800 dosis.



El país centroamericano, de 4,2 millones de habitantes, acumula 347 919 contagios confirmados -de ellos 6 075 activos- y 5 994 defunciones pasado un año de pandemia.



Sucre indicó este lunes sin embargo que, ante algunos los eventos tromboembólicos registrados en Europa luego de la aplicación de la vacuna de AstraZeneca "corresponde esperar" porque hay "informaciones variadas" al respecto, dijo Sucre.



"Hay que esperar que los científicos de cada país hagan su evaluación y análisis y que la misma AstraZeneca nos diga si hay algún tipo de problema con su vacuna", añadió el titular de la cartera panameña de Salud.



La farmacéutica AstraZeneca emitió este lunes un comunicado en el que afirma que se han examinado los datos de seguridad de más de 17 millones de personas que recibieron su vacuna en la Unión Europa y el Reino Unido y que esta información "no ofrece ninguna prueba de un riesgo mayor" de eventos tromboembólicos.



La compañía precisó que en total se han registrado quince casos de trombosis venosa profunda y veintidós de embolia pulmonar entre los vacunados hasta el pasado día 8, "una cifra que es muy inferior a lo que podríamos encontrar naturalmente en una población de esta magnitud".



La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este lunes no ceder ante el pánico y volvió a recomendar a los países que cuentan con la vacuna de AstraZeneca que continúen utilizándola para proteger a sus poblaciones contra la COVID-19.



"Por supuesto que debemos hacer un seguimiento de todo lo que ocurre, pero no hay motivos de pánico. Nosotros recomendamos que los países continúen vacunando con AstraZeneca", declaró la científica jefa de la OMS, Soumya Swaminathan, en relación a los casos de trombosis en Europa que se han relacionado con esta vacuna.



Los datos analizados por la organización indican que esos casos corresponden a lo que ocurriría de forma natural en la población en general en un periodo dado.



"No hay ninguna muerte documentada que se haya relacionado con alguna de las vacunas contra la COVID-19", aseguró Swaminathan.

