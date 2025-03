Noboa y González inician debate en Ecuador con acusaciones mutuas de mentir y presentar cifras falsas

Ambos se enfrascaron en varias acusaciones durante el debate que se realizó este domingo. La segunda vuelta electoral en Ecuador se dará el próximo 13 de abril.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y su rival, Luisa González, comenzaron este domingo el debate presidencial para la segunda vuelta de las elecciones acusándose entre ellos de mentir y presentar cifras falsas relacionadas al tema de la educación, primer eje temático del cara a cara.

"Más de 72 000 niños y jóvenes abandonaron el sistema educativo en este último año, en este Gobierno, y casi 120 000 niños y jóvenes no se matricularon", empezó diciendo González. Además, señaló que a los padres de familia se les está pidiendo dinero para arreglar las escuelas y colegios del país, ya que el "90 % de la infraestructura" educativa "está totalmente deteriorada".

"Tenemos siete millones de personas pobres que quieren llevar a sus hijos a las escuelas, pero como en este Gobierno no se ha arreglado las escuelas, les cobran a los padres que no tienen para comer el arreglo de la infraestructura y eso es una barrera de acceso", dijo, y agregó que las estadísticas salían de los ministerios.

Por su parte, Daniel Noboa le dijo que las cifras que ella estaba manejando eran incorrectas y aseguró que durante este año y medio había reabierto escuelas, inaugurado otras más en Ecuador y dado nombramiento a maestros.



"Noboa, no, no mienta", le contestó González a cada afirmación y defensa que hacía el mandatario, quien aseguró que la verdadera razón por la que los niños están dejando de ir a la escuela es por la "tabla de drogas del correísmo", un mecanismo que se implementó durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007 - 2017) con el objetivo de diferenciar a los consumidores de los traficantes de drogas, pero que fue derogado por Noboa cuando asumió el poder.

González le dijo que no volvería a implementar esa tabla y lo invitó a hacerse una prueba antidoping a la salida del debate, una propuesta a la que Noboa no contestó.



La candidata del correísmo también dijo que, si gana las elecciones, habrá mayor acceso a la educación y que dará a los estudiantes un desayuno escolar gratuito, pero señaló que no le dará el contrato "a la familia Noboa".



"Ningún familiar mío es accionista de El Ordeño", respondió el mandatario, en referencia a la empresa a la que se le adjudicó el contrato de desayuno escolar y que fue señalada de tener presuntos vínculos mediante una serie de empresas con parientes de Noboa.

Se viene la segunda vuelta

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el 13 de abril para decidir si reeligen a Noboa para un mandato completo (2025-2029) o devuelven al correísmo al poder de la mano de González, que se convertiría en la primera mujer en ganar unas elecciones presidenciales en Ecuador.