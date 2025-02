Daniel Noboa y Luisa González disputarían una segunda vuelta electoral: ¿qué panorama político se espera ahora en Ecuador?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los resultados de los comicios presidenciales realizados en Ecuador van confirmando lo que las encuestas adelantaban en los últimos días: Daniel Noboa, actual presidente del país, y Luisa González, afín al exmandatario Rafael Correa, lideran el recuento de los votos con una muy estrecha diferencia entre sí, según cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE) ecuatoriano, a más del 98 % de actas escrutadas.

Esta situación amerita prever una segunda vuelta electoral sumamente polarizada, en la que el candidato oficialista y la candidata de Revolución Ciudadana (RC) afilarán sus propuestas y estrategias para captar votos, más aún considerando que otros 14 candidatos participaron en la contienda realizada ayer y juntos sumaron un promedio de 12 % de los sufragios.

RPP conversó con dos analistas de ese país respecto al próximo panorama político que se espera en Ecuador, en que el aún jefe de Estado se perfilaba como favorito, pero ahora enfrentará al correísmo, que ha obtenido su mejor resultado electoral en la última década, según palabras de su candidata a la presidencia.

Caroline Ávila Nieto: "Sigue siendo una tradición el anticorreísmo versus el correísmo"

Caroline Ávila Nieto, académica e investigadora de la Universidad de Azuay en Ecuador y doctora en Comunicación por la Universidad Católica de Chile, señaló que los resultados electorales se explican por varios elementos, "a propósito de los capitales que cada [candidato] tiene".

"En primer lugar, opera un clivaje que todavía se mantiene, que sigue siendo una tradición, que es el anticorreísmo versus el correísmo. Rafael Correa sigue en la conversación, [cuando] ya han pasado siete años sin su participación como político activo, pero que no le dejan ser un político pasivo, debido a que sigue estando en la narrativa, ya sea a favor o en contra. De alguna manera, ese reflejo se ve en la votación", señaló.

"Muchos de los votantes de Daniel Noboa no es que le estén dando el voto a él en sí mismo, sino que no quieren que vuelva lo que le llaman 'el correísmo'. Por el otro lado, también está previsto, y eso hay que decir, que existe una suerte de lectura de nuevas prácticas comunicacionales, de nuevas prácticas políticas y que incluso esas prácticas hasta podrían ser por encima de lo que la ley permite. Es esta postura, es esta forma de hacer las cosas que llama un poco la atención a cierto sector de la población, que está bastante cansado de lo tradicional en lo político, en la forma de hacer política", explicó.

Ávila Nieto resaltó que los resultados tienen también un correlato en una "especie de división costa, sierra", particularmente en los lugares donde hay mayores índices de criminalidad.

"Recordemos que sigue siendo ese el principal problema en el Ecuador y que solo en el mes de enero se cuentan ya 700 muertes violentas", precisó.

"Entonces, en los lugares en donde la Revolución Ciudadana termina con mayor preferencia, son justamente las provincias en donde mayor preocupación, mayor dolor hay por esta situación de criminalidad y que tiene una correlación con la conversación de campaña, con el relato y con las propuestas de campaña que la Revolución Ciudadana ha ido presentando", aseveró.

Ávila Nieto indicó que, por otro lado, Daniel Noboa "ha logrado encarnar esta idea de lo nuevo versus lo viejo", con lo que conseguido sobreponerse a los "partidos tradicionales".

"Partidos, además, de larga data, como el Partido Social Cristiano, el Partido de la Izquierda Democrática, que pusieron presidentes en su momento en este país y que, hoy en día, están en la cuerda floja. Así que en eso también hay que reconocerle el mérito a quienes, en este momento, están pujando por esta mínima diferencia, por eso, el primer o segundo lugar todavía va a estar en discusión […], y más que nada por lo que vaya a pasar de cara al próximo 13 de abril, que es la fecha de la segunda vuelta en el Ecuador", apuntó.

Pero, ¿cómo se explican estos resultados considerando que Daniel Noboa inició la campaña perfilándose como favorito?

Ávila Nieto resaltó que hay dos aspectos que podrían haberle jugado en contra: su estrategia contra la criminalidad, contenida en el plan Fénix; y los excesos cometidos por las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que originaron denuncias por violaciones a los derechos humanos.

"El famoso plan Fénix no ha tenido resultados eficientes [...] En cierto modo, pierde votos Daniel Noboa, porque sus propuestas de militarización han ayudado, sí, pero no alcanzan", destacó.

"[El] rol de las Fuerzas Armadas, sobre todo en diciembre, fue muy discutido debido a la desaparición forzosa de cuatro jovencitos, uno de ellos de 11 años de edad. Junto con ellos, hay movimientos de derechos humanos que hablan de 20 casos más en las mismas circunstancias", agregó.

La analista resaltó que esos aspectos fueron tema de discusión en la campaña y parteaguas en las estrategias proselitistas de Noboa y González.

"El discurso de la Revolución Ciudadana, por su parte, plantea que, junto con el refuerzo a la fuerza pública, con el cuidado del rol de las Fuerzas Armadas [...] está el tejido social, quien habla del trabajo social, de más salud, de más educación, incluso de empleo joven y de plazas pensando en ese segmento. A ese público en particular ha ido la Revolución Ciudadana", remarcó.

¿Qué se espera en Ecuador de cara a lo que sería una segunda vuelta electoral entre ambos candidatos?

Ávila destacó "el ánimo con el que reciben estas noticias" electorales Noboa y González. Según indicó, el presidente y sus ministros "dejaron plantados tanta a su militancia como a los medios de comunicación" ayer, ya que "no hubo ningún pronunciamiento". Mientras que, por el otro lado, "están celebrándolo como victoria".

"Hay un grupo de militancia que va a estar mucho más activo que el otro. Luego, van a tener que trabajar sobre la agenda de gestión presidencial, porque todos los reflectores van a estar con lo que haga o deje de hacer Daniel Novoa [...], porque él sigue siendo el presidente [...] Por eso, algunos analistas dicen que quizás por esas razones la Revolución Ciudadana tiene la oportunidad de su vida de poder hacerse de la presidencia, que no había sido posible la vez anterior", precisó.

Finalmente, Ávila consideró que hay mucha más probabilidad que González tenga lazos con el candidato que quedó en tercer lugar, Leonidas Iza, dirigente indígena y candidato del partido Pachakutik.

"Justamente, ayer ya se pronunció y dijo ‘no vamos a endosar nada hasta no conversar, hasta no tener una agenda que pueda ser compartida’. Y de la misma manera, Luisa González felicitó en su discurso el resultado logrado por Leonidas Iza y se ha manifestado nuevamente abierta a un espacio de conversación, que ya se activó en agosto pasado", puntualizó.

Francisco Rocha: Noboa y Luisa González "han tenido éxito en polarizar"

Por su parte, el periodista ecuatoriano Francisco Rocha destacó que Daniel Noboa y Luisa González, hasta el momento, "suman casi el 90 % de los electores", aunque "las encuestas a boca de urna daban un triunfo al presidente Noboa, cosa que no ha sucedido así". "No hay ni un punto de diferencia entre el presidente Noboa y la señora González”, remarcó.

"En la campaña, tanto el presidente Noboa como Luisa González, han tenido éxito en polarizar. Esta polarización entre los dos ha triturado al resto de candidatos, porque hay por lo menos 12 que no pasan del 12 %. Y eso va a tener que reflexionar tanto la sociedad como la política nacional", indicó.

"¿Qué debemos exigir ahora o qué nos gustaría a los ecuatorianos? Que los candidatos en esta segunda vuelta sí vayan puntualizando el programa, qué es lo que quieren hacer con el Ecuador, cuál es el planteamiento. Hay cosas de la economía, del trabajo, de la seguridad, sobre todo, que son indispensables que las debatan los candidatos y que tengan unas propuestas mucho más concretas, que no son las que hemos visto en la campaña actual. No se ha logrado sino una lucha, una confrontación entre dos grupos que no terminan de definir una propuesta de país", agregó.

No obstante, el hombre de prensa consideró que Noboa ha tenido "un mejor planteamiento y claridad" en un tema crucial, como es lucha contra el narcotráfico.

"La señora Luisa González, cuando los periodistas le hemos pedido definiciones en el tema de seguridad y de lucha contra el narcotráfico […], no ha planteado una lucha de frente, ha dicho que va a trabajar en eso. En cambio, el presidente Noboa no solo ha dicho que está en contra, sino que ha llegado a acuerdos con EE.UU. y la Unión Europea para enfrentarlo de mejor manera […] En ese sentido, hay una mayor definición del presidente Noboa que lo que ha planteado González", refirió.

Respecto a la eventual segunda vuelta, Rocha consideró que "más que convencer a los otros 14" candidatos, ese 12 % que va a estar en disputa "va a plantear líneas gruesas sobre libertad, lucha contra el narcotráfico, e inseguridad".

Por otro lado, el periodista destacó que los resultados en la elección de miembros de la Asamblea Nacional ecuatoriana le dan una mayoría al oficialismo.

"Quizá en esto sí hay una definición mayor que tiene el presidente, más votos va a tener en la próxima Asamblea Nacional. Y luego viene también el grupo que es importante, del expresidente Correa, el correísmo tiene la segunda fuerza. Vamos a tener entre 25 y 30 asambleístas, de los 151 que ahora se eligen, que son de diferentes grupos, pero mucho más pequeños, que van a ser, en un momento dado, quienes jueguen a la mayoría absoluta, tanto con el correísmo como con el presidente Noboa. Me parece que el presidente Noboa va consolidando su mayoría, y podría llegar a tener, por sí solo, la mitad de la próxima Asamblea", puntualizó.