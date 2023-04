l presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que la invasión iniciada por Rusia en Ucrania "es la tercera guerra mundial" | Fuente: AFP | Fotógrafo: Yamil Lage

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que la invasión iniciada por Rusia en Ucrania "es la tercera guerra mundial", en un mensaje televisado y enviado a la prensa este jueves por el Gobierno de Managua.





Intervención

En su intervención, tras recibir el miércoles en Managua al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, Ortega declaró que "se está viviendo ya la tercera guerra mundial" porque "son los Estados Unidos y Europa (los que están) utilizando a Ucrania para buscar cómo desaparecer a Rusia".



"Lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler forma su partido en Alemania, nadie lo criticó ni condenó en Europa, más bien lo apoyaron grandes capitales europeos y de Estados Unidos para que llegara a ocupar la jefatura de ese país", sostuvo.



"El enemigo en ese momento no era Hitler, era Rusia. La Unión Soviética (era) la enemiga que tenían en su mira los europeos y los Estados Unidos", indicó.



Sin embargo, de repente, a "Hitler, que es hijo del capitalismo, de la democracia europea y norteamericana, se le ocurrió hacer las de Napoleón: apoderarse de Europa para apoderarse de Rusia, y no le quedó más a Estados Unidos, cuando vio la fuerza que tenía Hitler y la forma en que venía avanzando, que aliarse con la Unión Soviética", señaló Ortega.



"Ahora estamos viendo la misma historia, es decir tenemos a los europeos que se han venido metiendo en un pantanal, haciéndoles caso a los gringos" para desaparecer Rusia, consideró.



Observó que el pueblo europeo "está sufriendo con esa guerra" y que "el pueblo norteamericano empieza a sentir los efectos de esa guerra en el aspecto financiero y económico".

Rusia "está librando una batalla por la paz"

"Y esta es ya una tercera guerra porque está metido todo el mundo en esa guerra", insistió Ortega.



Anotó que solamente los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) han "tenido el cuidado de no meterse" en la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania.



"Ha habido una actitud de neutralidad, y reclamar que se busque un acuerdo para la paz", añadió.



Contó que en su encuentro con Lavrov hablaron "de los esfuerzos que vienen haciendo la Federación Rusa, el presidente (Vladímir) Putin, para buscar paz con seguridad, y eso es lo que tiene que entender Europa, que tiene que haber paz en un mundo nuevo".



Agregó que "nadie quiere que se escale ya con armas nucleares, porque entonces ahí no queda nadie en el planeta", por lo que "el mundo depende ya de los resultados y de los esfuerzos que se realicen por la paz".



Para Ortega, Rusia "está librando una batalla por la paz" y no una guerra contra Ucrania.



"No es contra una nación, es contra los fascistas, los nazis, que hace 9 años dieron golpe de Estado en Ucrania y se instalaron ahí. Son los hijos y los nietos de Hitler, de (Joseph) Goebbels, los que están ahí gobernando", apuntó.



El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia llegó el miércoles a Managua en el marco de una gira que realiza por Latinoamérica, que comenzó en Brasil, siguió en Venezuela, Nicaragua y concluirá en Cuba.

(Con información de EFE)