Tensión en Ecuador a poco de las elecciones: candidato a asambleísta denuncia amenaza y disparos contra su vivienda

El candidato Gabriel Ugarte dijo que dijo que un desconocido disparó contra su vivienda. “Jamás voy a dejar que nadie me amenacé”, indicó.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un candidato a asambleísta en las elecciones generales de este domingo en Ecuador denunció que su vivienda fue objeto de un atentado al recibir disparos de arma de fuego por parte de desconocidos y un mensaje amenazante contra él.

Gabriel Ugarte, que se postula a asambleísta de la costera provincia de El Oro, fronteriza con Perú, por el movimiento político Democracia Sí, advirtió de los hechos a través de las redes sociales, aparentemente ocurridos en torno a las 3:00 hora local (8:00 GMT) de la madrugada de este sábado.

"Hay alguien que ha disparado a mi casa y hay un papel con una amenaza", dijo en su video publicado en internet, en el que agregó que frente a su domicilio quedaron los "indicios balísticos".

"Hago público este video para que se conozca lo que está pasando y la triste realidad de país. Como abogado jamás me voy a dejar que nadie me amenace porque no me meto con nadie. Vamos a agotar todos los recursos necesarios de investigación hasta descubrir quién está detrás de esto", añadió.

El Oro, ubicada en la costa sur de Ecuador, se ha vuelto una de las zonas más conflictivas y violentas del país, y es parte de las jurisdicciones que abarca el último estado de excepción emitido por el presidente, Daniel Noboa, para combatir al crimen organizado, principal causante de esta escalada de violencia en el país.

Las elecciones en Ecuador, marcadas por el auge de la violencia criminal

Las elecciones de este domingo se celebran bajo el "conflicto armado interno" que desde inicios de 2024 declaró Noboa para aplacar la violencia criminal que llevó al país a situarse en 2023 como el primero de Latinoamérica en índice de homicidios.

Los asesinatos vinculados al crimen organizado se han ensañado particularmente con autoridades locales como alcaldes y funcionarios municipales, así como contra fiscales, jueces y personal penitenciario, si bien también ocurrió en 2023 con el candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir este domingo a sus autoridades nacionales para el periodo 2025-2029, entre ellas a los siguientes ocupantes de la Presidencia y Vicepresidencia, a los 151 parlamentarios que integrarán la Asamblea Nacional (Parlamento) y a cinco representantes del Parlamento Andino.