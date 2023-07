"Es algo milagroso": niño francés cae a cráter de 100 metros en Galápagos y sobrevive

El niño francés que cayó a un cráter volcánico de las Islas Galápagos (Ecuador) se encuentra estable y es atendido desde el domingo en un hospital de Guayaquil, donde es sometido a exámenes médicos, informaron los servicios de emergencia del país sudamericano.



El paciente, de 8 años, se encontraba desde el viernes internado en el Hospital República del Ecuador, de la isla Santa Cruz, tras caer aparentemente de manera accidental a uno de los dos cráteres volcánicos del complejo geológico Los Gemelos, de más de 100 metros de profundidad.



Entre las lesiones que presenta el menor tiene un traumatismo craneal así como fracturas de clavícula y omóplato, según precisó el sábado el padre del niño, Jerome Devosse, en declaraciones a medios locales.

El director del hospital de Santa Cruz, Boris Daza, afirmó el sábado también a medios de la isla que "es algo milagroso" que el niño no haya sufrido lesiones más severas y graves.



"No ha tenido ningún tipo de eventualidad en contra (tras ser hospitalizado). Está en condiciones clínicas estables, pero no hay que descartar una tomografía", indicó Daza sobre el paciente, que está consciente y puede hablar con su familia.

Por esa razón, el niño fue trasladado desde Santa Cruz, la isla más poblada del archipiélago ecuatoriano, situada en el centro de la zona insular, hasta un hospital de la ciudad de Guayaquil.

Más incidencias en Galápagos

La del niño es la segunda emergencia inusual que se suscita esta semana en las Galápagos, después de que el martes una turista mexicana con nacionalidad estadounidense fuese mordida por un tiburón mientras hacía esnórquel en torno al islote Mosquera.



Ubicadas a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador, las Galápagos fueron declaradas en 1978 como patrimonio natural de la humanidad, considerada una de las reservas marinas mejor conservadas del mundo y a la vez la principal atracción turística de Ecuador. (EFE)