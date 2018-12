Una mujer contó la historia de cómo su hijo, a quien le dijeron que sería "un mueble", consiguió convertirse en todo un profesional. | Fuente: Twitter: Iván Alejandro Gutiérrez

María Cecilia Lovera es la madre de un joven que sufre de síndrome de Asperger, ella se encargó de contar la historia de cómo con esfuerzo y dedicación, su hijo consiguió un título universitario, esto a pesar que su psiquiatra le dijo que sólo sería "un mueble".

Se trata de Iván Gutiérrez, un joven quien ahora porta orgulloso su título de ingeniero en que se proyecta el esfuerzo realizado por su madre y él. La historia fue relatada, a través de redes sociales, por su propia madre, la cual se convirtió en un viral y fue recogida por medios como El País de España.

Camino difícil

A María le informaron en 1997 que el pequeño Iván sufría de autismo, fue en esta ocasión que su psiquiatra fue dura con ella para contarle lo que su hijo afrontaba a partir de ahora. "Dijo que ni siquiera podría hablar, que sería un mueble", cuenta en medio de su historia.

El Síndrome de Asperger es un Trastorno del Espectro Autista (TEA) que afecta al neurodesarrollo del niño, el cual posee un aspecto e inteligencia normal y habilidades especiales, pero con reacciones inadecuadas. También sufren al intentar realizar interacción social, solo generando alteraciones de los patrones de comunicación.



Según contó, nunca más volvió a buscar a la doctora, por lo que emprendió la búsqueda de un especialista en este trastorno, por lo que encontró una escuela especial donde aprendió lo que enseñan en un centro educativo regular. Luego de ello comenzaron a buscar otro, el cual se convirtió en una tarea complicada.

Fue luego de una evaluación del Aspaut (Asociación de Padres y Amigos de los Autistas) en que sacaron sus conclusiones, sufría de Asperger, por lo que su hijo no iba poder estudiar. Pese a ello continuó, y entre algunos maltratos, cambió y así continuó hasta llegar a la universidad donde pudo realizarse como profesional.

El mensaje

Conocida la historia del joven universitario, su madre destacó que esto es un mensaje en que resalta lo conseguido por el hoy ingeniero y que nada es imposible pese a las trabas. "Lo que a mí me importa es darle un mensaje de esperanza a las mamás de niños con autismo. Uno lo ve todo negro y casos como este pueden darles esperanza. Yo no lo tuve. Les diría a la madres que crean en sus hijos y que un médico tiene la obligación de dar un diagnóstico, pero no de poner una lápida sobre un niño", dijo la madre, según cita el medio español.