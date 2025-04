"Las alegaciones de fraude van a tener que ser probadas", dice Francisco Belaúnde sobre elecciones en Ecuador

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El día de ayer, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador declaró a Daniel Noboa como ganador de las elecciones presidenciales, en medio de la protesta de la candidata correísta Luisa González, quien no ha reconocido los resultados, argumentando un presunto "fraude".

"Denuncio ante mi pueblo, los medios y el mundo, que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos viviendo el fraude electoral más grotesco de la historia de la República del Ecuador", dijo González, aunque sin presentar pruebas, hasta el momento, que puedan sostener su denuncia.

En ese sentido, RPP conversó con el internacionalista Francisco Beláunde, quien argumentó que esas alegaciones de fraude "van a tener que ser probadas".

"Hay frases y acusaciones. No sé si los observadores se han pronunciado al respecto. No he podido leer en la prensa ecuatoria que lo que haya dicho [Luisa González] haya pasado en tal lugar de manera concreta y masiva", dijo en La Rotativa del Aire.

"Es sorpresivo [resultado de las elecciones] en la medida que todo apuntaba a una victoria con un margen muy estrecho para cualquiera de los dos. Finalmente Luisa González ha tenido un poquito más de lo que obtuvo en primera vuelta", mencionó Belaúnde.

Voto anticorreísta

Por otro lado, el internacionslita destacó que la victoria de Daniel Noboa se da en el marco de la posición anticorreísta de la ciudadanía ecuatoriana, pese que el gobierno actual de Noboa no ha conseguido los resultados esperados en la lucha contra la ola de criminalidad en Ecuador, como la declaración de "conflicto armado interno" en 2024.

"Ha pesado más el rechazo del regreso del correísmo porque Noboa no ha tenido resultados esperados, incluso en los primeros 50 días de este año los homicidios han aumento respecto al mismo periodo del año pasado. Recordemos que esas estrategia, que le significó un aumento de su popularidad, de llamar a los militares y decretar que las bandas armadas eran terroristas no están dando resultados esperados. Sin embargo, por lo visto hay gente que todavía sigue creyendo y, probablemente, ha habido el voto anticorreísta por todo lo que significó", sostuvo en La Rotativa del Aire.



Cabe indicar que más de 13,7 millones de ecuatorianos estaban convocados este domingo a las urnas para decidir si reelegían a Noboa para un mandato completo (2025-2029) o si devolvían al correísmo al poder tras ocho años en la oposición, lo que hubiese convertido a González en la primera mujer en la historia de Ecuador en ganar unas elecciones presidenciales.

Con más del 90 % de los votos escrutados, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo que la tendencia "es irreversible", por lo que el consideró que el "binomio ganador corresponde a la lista de Acción Democrática Nacional (ADN) conformado por Daniel Noboa Azin y María José Pinto".