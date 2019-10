Lenín Moreno llama "asno" a Nicolás Maduro y le culpa de violencia en protestas en Ecuador

Lenín Moreno y Nicolás Maduro. | Fuente: AFP/AFP

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, tildó este lunes de "asno" al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, y le culpó de estar detrás de los actos violentos durante las últimas manifestaciones sociales desatadas contra un aumento del precio de las gasolinas, que finalmente tuvo que derogar.



Durante un encuentro con dirigentes sindicales, Moreno insistió, sin dar pruebas, de que sospecha de que la financiación de las acciones violentas durante las protestas entre el 3 y 13 de octubre, provino del oficialismo venezolano.



"No nos llega a asombrar la alegría de (Diosdado) Cabello (el número dos del chavismo venezolano), la alegría del asno que gobierna venezuela (Maduro), la alegría de (Rafael) Correa; definitivamente era porque las manos se habían metido acá", apuntó Moreno en declaraciones reproducidas por el canal Ecuavisa.



El mandatario ecuatoriano dijo sospechar de la aparente satisfacción de los líderes venezolanos por el alzamiento popular en Ecuador, que concluyó con ocho personas muertas del lado de los manifestantes, más de mil detenidos y otro millar de heridos.



Y reiteró sus críticas contra el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa (2007-2017), su más enconado rival político y a quien ha dirigido sus principales sospechas por los actos violentos de las manifestaciones.

Moreno refutó al venezolano

Unas acusaciones que el Gobierno ecuatoriano viene repitiendo desde hace semanas y a las que, este domingo, Maduro respondió llamando "estúpido" al dirigente ecuatoriano, deslindándose asimismo de las manifestaciones antigubernamentales y contra el FMI que han ocurrido en Ecuador y en Chile.



"No dudo, bajo ninguna circunstancia, que para la agresividad, para el contratar bandas organizadas de criminales a los cuales se pedía que garroteen (apaleen), que asalten, que quemen Quito, hubo dinero extraño", afirmó.



Durante la cita de hoy con delegados de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), Moreno recalcó que una de las responsabilidades más importantes del Ejecutivo es la generación de empleo y que por ello ha invitado al diálogo a los sindicatos.



No obstante, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor central obrera del país y que no participó en el encuentro de hoy, ha convocado a una manifestación de protesta para el próximo 30 de octubre.



Un Gobierno responsable tiene que solucionar el problema del desempleo mediante la convocatoria a encuentros para dialogar con todos los sectores, añadió el gobernante. "Diálogo, no de sordos; diálogo, no de que conversemos de lo que conversemos vamos a un paro (protesta). Esa no es la forma de hacer las cosas", recriminó Moreno.



EFE