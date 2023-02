El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Xavier González Zirión, se pronunció sobre los recientes cuestionamientos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador contra su homóloga peruana Dina Boluarte.



“Lo que dice el presidente López Obrador no es lo que piensa ni la oposición ni el Gobierno en sí ni el pueblo de México, por supuesto. Nosotros estamos hermanados con el Perú, con Latinoamérica, pensamos que debemos seguir la doctrina Estrada, que es la doctrina y la tradición de México de no intervenir en la política de los otros países”, dijo en una entrevista con el programa Las cosas como son.



En su rueda de prensa diaria, Andrés Manuel López Obrador tildó el gobierno de Dina Boluarte de "autoritario y represor" tras el retiro del embajador peruano de México.



“Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo porque no se respetó la libertad del pueblo del Perú, se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo, y luego al establecer de facto un Gobierno autoritario y represor", manifestó.



Para Xavier González Zirión, personajes vinculados al exmandatario boliviano Evo Morales asesorarían al gobernante mexicano en temas latinoamericanos. Además, sostuvo, sin presentar ningún tipo de prueba, que Morales Ayma respalda los “levantamientos” y la “escisión” de las provincias limítrofes del Perú con Bolivia.



“Él tiene intereses muy particulares y, como Andrés Manuel López Obrador no tiene ni la más remota idea de lo que pasa fuera México, él recibe la información de la gente de Evo Morales y llega este tipo de dichos que no nos lleva a ningún lado”, indicó.



“Nos metemos en problemas como país por los dichos de López Obrador. Es un presidente que se pasa todos los días de 2 a 3 horas hablando a los medios de comunicación en sus 'mañaneras' y después se va a dormir, ya no hace nada; pero deja todo el problema puesto para el resto de los mexicanos. No tiene idea de lo que pasa fuera de México. Y no es capaz de mantenerse al margen en un tema que no le corresponde. Por tanto, lo que tiene que pasar aquí es esperar los 18 meses para que López Obrador se vaya para que retomemos una relación amistosa, productiva”, agregó.



¿Qué dijo el presidente mexicano?

Andrés Manuel López Obrador afirmó, asimismo, que "una oligarquía en el Perú, nacional, pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales del Perú, el gas, los recursos mineros.

“Y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo”, remarcó.



López Obrador comparó la situación que vive actualmente el país con lo que ocurrió en México en el periodo que denominó "neoliberal", en referencias a las gestiones anteriores a su Gobierno. “Es algo parecido lo que está sucediendo en el Perú, entonces molesta, indigna, es una gran injusticia, no se puede quedar uno callado y lo vamos a seguir haciendo”, agregó.

Xavier González Zirión criticó las recientes declaraciones de Andrés Manuel López Obrador contra Dina Boluarte. | Fuente: RPP