La diputada también se animó a realizar parte de la coreografía que hace Shakira durante el videoclip de la canción. | Fuente: RPP

Con coreografía y todo. La diputada paraguaya Kattya Mabel González, del partido Encuentro Nacional, se volvió tendencia en Twitter por dirigirse a uno de sus adversarios cantándole el tema ‘Te felicito’, uno de los hits de Shakira en colaboración con el reguetonero Rauw Alejandro.

Durante su intervención en la sesión de la Cámara baja de Paraguay, González cantó el estribillo de la canción a uno de sus opositores. Afirmó que no le quedaba más que decir: “Te felicito qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, le queda bien ese show de oposición y oficialismo".



La diputada también se animó a realizar parte de la coreografía que hace Shakira durante el videoclip de la canción, que cuenta con más de 380 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube.

Después de haber confrontado a su colega, González aprovechó la viralización del video para compartirlo en sus redes sociales y complementar su intervención en la Cámara baja.

“Tenemos que exigir que los representantes que se sientan en los curules no digan con orgullo que comen plata del pueblo paraguaya en cada proyecto”, aseveró la diputada antes de cantar.

Éxito en redes

La llamativa intervención de Kattya González cuenta con más de 239 mil reproducciones en la cuenta que inicialmente publicó el video.

González es conocida en su país porque, además de ser diputada, a inicios de años se lanzó como candidata a la Presidencia de Paraguay para los comicios de 2023; sin embargo, en agosto decidió desistir de su precandidatura para presidir la lista de postulantes al Senado por la Alianza Encuentro Nacional.