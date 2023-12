Presidentes de Venezuela y Guyana se reunirán este jueves para tratar controversia fronteriza por el Esequibo

Los presidentes de Venezuela y Guyana se reunirán la semana próxima en San Vicente y las Granadinas en medio de altas tensiones por una disputa territorial entre ambos países por el Esequibo, que llegó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El primer ministro del país anfitrión, Ralph Gonsalves, informó en una carta dirigida al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y a su par guyanés, Irfaan Ali, que el encuentro se celebrará el 14 de diciembre a las 10H00 (14H00 GMT) en esa isla caribeña.

"Dados los eventos y circunstancias sobre la controversia territorial (...) hemos evaluado, en interés de todos (...), la urgente necesidad de distender el conflicto e instituir un diálogo adecuado, cara a cara, entre los presidentes de Guyana y Venezuela", señaló el texto. "Ambos (presidentes) se han mostrado a favor de esta posición en la búsqueda de una coexistencia pacífica".

La reunión es impulsada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), de la que Gonsalves es presidente pro-tempore, y la Comunidad del Caribe (CARICOM).





"Estoy activando al máximo la diplomacia"

Maduro informó más temprano de esta bilateral, al que, a petición de ambos presidentes, asistirá el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Estoy activando al máximo la Diplomacia Bolivariana de Paz, siempre en defensa de los derechos históricos de Venezuela. Una vez más derrotaremos la mentira, las provocaciones y las amenazas", escribió Maduro en la red X.

"Me mantengo firme en que la controversia está ante la CIJ (Corte Internacional de Justicia) y no está para negociaciones y eso no cambiará", dijo por su parte Ali a la AFP.

Venezuela y Guyana se disputan el territorio Esequibo desde hace más de un siglo, pero las tensiones se han disparado desde que el gobierno de Maduro celebró un controvertido referendo el domingo pasado en el que el 95% de los votantes apoyó declarar a Venezuela como el legítimo dueño de la región, según los resultados oficiales.

Países de América del Sur, así como Rusia, Reino Unido y Estados Unidos llamaron en estos días a una distensión y una solución pacífica.





Presidente guyanés dice que acude a reunión con postura "firme" sobre diferendo

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo este sábado a la AFP que acudirá a la reunión con su par venezolano, Nicolás Maduro, manteniendo su "firme" posición sobre el centenario diferendo territorial, que ha elevado la tensión entre ambos países.

"Estoy firme en que la controversia (territorial) está ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y no es para negociaciones y eso no cambiará", dijo Ali a la AFP. "Guyana está plenamente comprometida con el proceso de la Corte Internacional de Justicia y el resultado de la corte".

Venezuela celebró un controvertido referendo el domingo pasado en el que 95% de los votantes apoyó declarar a Venezuela como el legítimo dueño de la región, e impulsó a Maduro a ordenar a la petrolera estatal PDVSA emitir licencias para autorizar la extracción de crudo allí.

La tensión ha aumentado desde entonces. Guyana denuncia una "amenaza directa" en su contra y llevó el asunto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

"Continuaremos trabajando con nuestros socios en los numerosos ejercicios conjuntos que tenemos y promoveremos todas las inversiones que tenemos en todos los condados de todas las regiones de este país que siguen siendo seguras y seguirán siendo seguras", añadió Ali.

AFP-