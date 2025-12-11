"Se transfirió dinero a pueblos fantasmas": periodista boliviana revela el 'modus operandi' tras detención de Luis Arce

Saavedra indicó que la Fiscalía ha determinado que el exmandatario debe someterse a la justicia ordinaria | Fuente: Europa Press 2022 | Fotógrafo: ABI

La reciente detención del expresidente de Bolivia Luis Arce ha revelado los detalles de una presunta maquinaria de corrupción que operó desde las más altas esferas del poder.

Paola Saavedra Ostojic, periodista y productora de la Televisión Universitaria de La Paz, explicó que el caso no se trata solo de un desvío administrativo para justificar el robo de recursos del Estado.

De acuerdo con la periodista boliviana, las investigaciones fiscales detectaron un esquema alarmante: la creación de "pueblos fantasmas" como destinatarios de fondos millonarios.

“Inclusive se habla de pueblos fantasmas donde se habría transferido el dinero, donde jamás llegaron obras del denominado Fondo Indígena”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

El desfalco, que supera los 360 millones de bolivianos (entre 8 y 9 millones de dólares), se habría ejecutado mediante traspasos directos de una cuenta pública a cuentas privadas.

“Para que la población tenga una idea, es el porcentaje que se les dedica a las diez universidades del sistema público del país. Entonces es una cantidad enorme de dinero la que se habría desviado”, graficó la especialista.

¿Arce será juzgado como un ciudadano común?

A pesar de haber ocupado la Presidencia, Arce no gozaría de un juicio de responsabilidades. Saavedra indicó que la Fiscalía ha determinado que el exmandatario debe someterse a la justicia ordinaria porque los delitos imputados —legitimación de ganancias ilícitas y malversación— se cometieron cuando él era ministro de Economía en el período 2006-2019 y miembro del directorio del fondo, no jefe de Estado.

“La figura de Luis Arce es diferente (...) El propio fiscal general ha manifestado que van a pedir la detención preventiva porque existe un riesgo latente de fuga”, indicó.

¿Investigaciones afectarán a Evo Morales?

Finalmente, la periodista advirtió que las investigaciones apuntan a que este sistema de desvío de fondos sirvió para financiar a organizaciones políticas y sociales afines, lo que podría involucra al exmandatario Evo Morales.

“Lo más probable es que este escándalo le salpique también al propio Evo Morales”, aseveró.