Benjamín Netanyahu presume de "libertad de acción" israelí en Irán: "Podemos alcanzar cualquier punto"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presumió este jueves de que Israel tiene "más libertad de acción en Irán que nunca", y aseguró que el país puede alcanzar "cualquier punto" de la república islámica.



"El mayor objetivo que he establecido para el Ejército y las fuerzas de seguridad es prevenir que Irán obtenga armas nucleares", aseguró el mandatario durante una ceremonia de graduación militar, añadiendo que, "por motivos obvios", no puede detallar sus planes "para lograr este objetivo supremo".



En su discurso, Benjamín Netanyahu defendió las ofensivas contra Hamás en Gaza y contra Hezbolá en Líbano, y dijo que Israel ya no tendrá "ejércitos terroristas" en sus fronteras.



También reiteró su postura (adelantada poco antes en una reunión con el mediador estadounidense para el conflicto en Líbano, Amos Hochstein) de que cualquier acuerdo para poner fin a los combates contra Hezbolá debe permitir que Israel tenga la capacidad de asegurar su cumplimiento.



En el evento participaron también el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el jefe del Estado Mayor israelí, Herzi Halevi.

Un año de guerra

El estallido de la guerra en Gaza en octubre del año pasado, y, desde hace un mes, la escalada bélica contra Hezbolá en Líbano han servido para desdibujar los tabúes que solían caracterizar la relación entre Irán e Israel.



El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una ceremonia que marca el primer aniversario del ataque de Hamás que desencadenó la guerra en Gaza, en el cementerio militar del Monte Herzl en Jerusalén, el 27 de octubre de 2024. | Fuente: EFE

En abril, Irán atacó por primera vez al país con cientos de misiles y drones, a lo que siguió un segundo ataque en octubre en respuesta al asesinato israelí del líder de Hezbolá, Hasán Nasrala, en Beirut, y del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en un ataque no reconocido oficialmente contra Teherán.



Israel, por su parte, confirmó por primera vez haber atacado directamente a Irán el pasado fin de semana, en respuesta al ataque de octubre.



Desde entonces, altos cargos israelíes, como el propio Halevi, han advertido a Irán del "error" que supondría volver a atacar territorio israelí.



El ataque de Israel del pasado fin de semana, en respuesta al lanzamiento de unos 180 misiles por parte de Irán a comienzos de octubre, causó la muerte de cuatro soldados, un civil y daños en algunos radares, según las autoridades iraníes.



Israel, por su parte, asegura que atacó "plantas de fabricación de misiles, formaciones de misiles tierra-aire y capacidades aéreas iraníes", según un comunicado del Ministerio de Defensa. (Con información de EFE)