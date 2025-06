Conflicto Israel-Irán: ¿cuáles son los escenarios tras alto al fuego previo y qué busca Donald Trump?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el desarrollo del conflicto en Medio Oriente, con un alto al fuego provisional anunciado por Donald Trump y confirmado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, existe el debate de cuáles son los escenarios en los próximos días y cómo influye en la política internacional, sobre todo para Estados Unidos y su mandatario.

Al respecto, Jorge Moreno, docente de Relaciones Internaciones de la Universidad de Lima, explicó en RPP que sí es posible un alto al fuego efectivo, ya que las partes en cuestión mantienen un liderazgo firme sobre sus tropas.

"Hay casos que hay ceses al fuego que no se respetan, pero eso generalmente cuando existen fuerzas irregulares que no reconocen a la autoridad que ha establecido el fuego. [Que descartaría usted en uno de los casos de ahora] Por supuesto", declaró en Ampliación de Noticias.

Moreno explicó que el primer paso es el cese de las hostilidades y ataques que en el derecho internacional se conoce como alto al fuego o cese al fuego para poder realizar las negociaciones. "Luego viene lo que podría ser una tregua y lo más complicado es un acuerdo de paz porque se desea que sea definitiva, una paz duradera. Para el éxito de las negociaciones es indispensable la buena fe de las partes", añadió.

Por otro lado, Alonso Cárdenas mencionó que se deben evaluar las condiciones para un alto al fuego definitivo, que parte desde si Irán renunciará a su programa nuclear o si Netanyahu "va a dejar que efectivamente" los iraníes lo desarrollen con libertad. "Yo creo que ahí va a haber un impase muy fuerte, tomando en consideración las presiones políticas a las que está sometido", resaltó el internacionalista por la Universidad Ruiz de Montya en Ampliación de Noticias.

Cárdenas recordó el antecedente del conflicto entre la India y Pakistán (Cachemira) en donde también intervino el presidente estadounidense Donald Trump, sumado a los casos como Sadam Hussein, Muamar el Gadafi y los talibanes en Afganistán.

¿Es viable para EE.UU. el cambio de régimen en Irán?

Los bombardeos estadounidenses a bases nucleares de Irán no tuvieron como objetivo el cambio de régimen iraní, según informó el secretario estadounidense de Defensa y líder del Pentágono, Pete Hegseth.

Al respecto, Alonso Cárdenas sostuvo que el peor escenario para Estados Unidos es el cambio de régimen porque tendría que tomar el territorio y ello podría engrandecer el conflicto, tomando antecedentes como la intervención de EE.UU. en Irak en 2003, el ataque a Libia en los años 80 por actividades terroristas, la situación que hubo en Siria, entre otros.

"Yo ceo que un cambio de régimen sería devastador, no por la potencia militar de los Estados Unidos, que pueden aniquilar a cualquier país del mundo, sino porque después tienen que ocupar el territorio. Y una vez que ocupen el territorio, ahí vienen los problemas para la administración, en este caso, del presidente Donald Trump", argumentó en Ampliación de Noticias.

Jorge Moreno sostuvo que el cambio es difícil por el tipo de sistema político que tiene el régimen iraní en la actualidad. "Es un régimen con alta influencia religiosa, son grupos chiítas. Va a ser muy difícil para la oposición, que seguramente existe en Irán, que le haga llegar la propuesta a la población. Y de que la población iraní, efectivamente, de que inicie las acciones para un movimiento social de que derive en un cambio de régimen", mencionó en RPP.

Los internacionalistas y docentes, Alonso Cárdenas y Jorge Moreno, explicaron en RPP los escenarios para Donald Trump ante el alto al fuego provisional entre Israel e Irán. | Fuente: RPP

¿Qué busca Donald Trump en este conflicto?

Frente al papel de Donald Trump en el conflicto entre Israel e Irán, el docente Jorge Moreno mencionó que "juega su propio partido" en relación a los mensajes que lanzado, sea desde la Casa Blanca o en su red Truth Social, con miras a las elecciones de medio término del próximo año, en el marco de que EE.UU. tiene sus propios problemas que resolver -Harvard, aranceles y migración-.

"Donald Trump está poniendo de por medio el resultado que pudiera tener en las elecciones de medio término del próximo año. Y definitivamente que este conflicto entre Israel e Irán, si no tiene un buen resultado, podría costarle caro. Porque al interior de Estados Unidos... el 80% del MAGA (Make America Great Again), que es el apoyo político, estaba en contra de la intervención de los Estados Unidos", señaló.

En ese sentido, el internacionalista Alonso Cárdenas enfatizó en las contradicciones de Donald Trump en sus discursos desde el inicio del conflicto y que ello podría complicar su carrera electoral tanto a él como a su partido.

"No hay nada más impopular para un presidente de los Estados Unidos que empezar a ver ataúdes con la bandera. Eso le ha costado la elección a muchos anteriormente (...) Y una de sus ofertas de campaña, recordemos, fue que en su gobierno no había guerras. Ahora no ha podido con la guerra en Ucrania y ahora esta situación que poco a poco se le está saliendo de control", zanjó.