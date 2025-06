Donald Trump afirma que EEUU "tiene ahora el control completo y total de los cielos de Irán"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este martes que Estados Unidos "tiene ahora el control completo y total de los cielos de Irán", tras la oleada de bombardeos iniciada la semana pasada por el Ejército israelí que, según el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha destruido "una gran cantidad" de lanzaderas de misiles y la mitad de los drones de Teherán.

"Ahora tenemos el control completo y total sobre los cielos de Irán. Irán contaba con buenos detectores aéreos y otros equipos defensivos, y muchos, pero no se comparan con los fabricados, concebidos y fabricados en Estados Unidos. Nadie lo hace mejor que el bueno de Estados Unidos", ha manifestado Trump a través de su perfil en la red social Truth Social.

Sus declaraciones han llegado minutos después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, haya afirmado que Trump podría considerar necesario adoptar "nuevas acciones" encaminadas a frenar el programa de enriquecimiento de uranio en Irán.

Vance, que ha alabado la "contención" de Trump, ha especulado sobre futuros pasos, señalando eso sí que "la decisión final corresponde al presidente". "Creo que se ha ganado que confíemos en él en este tema", ha añadido el 'número dos' de la Administración, antes de apuntar que, "haga lo que haga", mantendrá a las Fuerzas Armadas norteamericanas al servicio de los intereses de Estados Unidos.

Crisis en Irán

Asimismo, ha alegado que busca salir al paso de las "locuras" que estaría leyendo sobre este tema y ha coincidido con Trump en que "Irán no puede tener un arma nuclear", argumento al que también se agarra Israel para justificar la ola de ataques que comenzó el viernes y prosigue este martes por quinto día consecutivo.

En este sentido, ha advertido de que Irán podría renunciar al enriquecimiento de uranio y mantener al mismo tiempo su industria atómica con fines pacíficos, advirtiendo de que aún no ha visto "un sólo argumento bueno" que justifique la violación de las "obligaciones" en materia de no proliferación. "No he visto una respuesta buena a las conclusiones del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA)", ha sentenciado.

Israel inició el pasado viernes una oleada de ataques contra instalaciones nucleares iraníes y zonas residenciales de la capital, Teherán. Las autoridades del país centroasiático han elevado el balance de víctimas desde entonces en más de 224 fallecidos y miles de heridos. Mientras, en Israel han muerto al menos 24 personas en ataques iraníes en represalia.

Los bombardeos de Israel tuvieron lugar días antes de la nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní, cuya celebración estaba prevista este pasado domingo en la capital de Omán, Mascate, si bien las autoridades iraníes anunciaron su cancelación a causa de los ataques israelíes.