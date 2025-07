Embajador Yoed Magen: "El alto al fuego con Hamás está en negociación"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En un contexto sobre la situación en la franja de Gaza, el embajador Yoed Magen, representante de la cancillería israelí, declaró que Israel tiene dos objetivos principales en estas negociaciones para "un cese de fuego con Hamás".

El primero, la liberación de 50 personas que, según afirmó, están secuestradas por Hamás en Gaza. De estas, al menos 20 se cree que están vivas. Segundo, que Hamás deje de controlar la Franja de Gaza, poniendo fin a lo que Israel considera un ciclo de violencia prolongado bajo al grupo islamista.

"En otras palabras, Hamás tiene que rendir, dejar sus armas, o no rendir, salir de la franja de Gaza y no seguir controlando y gobernando a la población de Gaza, ya que nada bueno ha salido de los disidentes. Y son ocho años que ellos controlan la franja de Gaza fuera de terror, terror y más terror", informó en Ampliación de Noticias.

Sin embargo, una de las controversias ese que dentro de la negociaciones se ha mencionado la posibilidad de desplazar a la población gazatí al sur del enclave. Aunque Israel no ha confirmado este punto, Magen señaló que cualquier salida del enclave sería voluntaria y en coordinación con países de la región.

"No tenemos ningún reclamo en la franja de Gaza fuera de esos dos temas que mencioné. Hamás no puede seguir controlando la franja de Gaza. Los gazatíes, junto con otros elementos internacionales, vamos a tener que encontrar fuerzas que sigan gobernando, que gobiernen la franja de Gaza después del tiempo de Hamás. Israel no tiene el lujo de seguir viviendo con un vecino como Hamás, sobre todo después del 7 de octubre del 2023, cuando se infiltraron más de 3 mil terroristas de ellos y cometieron la peor masacre contra nuestro pueblo desde el holocausto. Así que no tenemos ese lujo, es una amenaza constante y no queremos que esta situación siga. Por otro lado, obviamente, la liberación no son rehenes, son secuestrados. Es gente que fue secuestrada de sus casas hasta con pijama el día 7 de octubre del 2023 tienen casi 640 días en cautiverios. Son torturados y no han sido liberados", mencionó.

Fases de negociación

En esa línea, Yoed Magen dijo que todavía está en fase de negociación el alto al fuego, en donde un equipo de negociadores israelíes se encuentran actualmente en Doha (Qatar) "hablando mediante los americanos y los de Qatar a través de ellos (Hamás)", para llegar a los términos del acuerdo que, en principio, sería la liberación de israelíes secuestrados.

"Todo esto está en negociación. No hemos llegado a un acuerdo. Yo entiendo que no serían todos [israelíes secuestras] en un primer acuerdo, sino algunos. Y después, en esos 60 días, negociaríamos ya el cese de fuego final, definitivo, con la retirada de Hamás de la franja de Gaza", declaró en RPP.

Además, Magen señaló que los recientes golpes al programa nuclear y balístico de Irán han debilitado lo que describió como "factores radicales" en la región, abriendo nuevas oportunidades diplomáticas con países más moderados como Arabia Saudita. Esta situación podría favorecer un ambiente más optimista para futuras negociaciones, no solo con los palestinos, sino también con otros actores regionales.

Situación actual

Sin embargo, Magen sostuvo que el conflicto actual no solo involucra a Hamás, sino también a otras organizaciones en Gaza y Cisjordania, las cuales han estado en confrontación con Israel durante décadas. Subrayó la importancia de la seguridad nacional para Israel, afirmando que ningún país aceptaría tener como vecino a entidades que considera terroristas.

"Hay incluso algunos en Israel que están hablando de un nuevo medio oriente. Esperemos que con eso se crean las condiciones para salir adelante también con los palestinos. Ahora bien, ningún país quiere que haya otro país u otra organización vecina de él que tenga el poder de terror que han tenido los palestinos. Y no es solamente Hamas, son otras organizaciones de terror que hay en Gaza y en Cisjordania, que han están matando israelíes desde hace décadas. Esto no empieza ahora, eso empieza desde hace muchos años. Ningún país quiere vivir al lado de un vecino como éste. Por lo tanto, el tema de seguridad es un tema clave", sostuvo en Ampliación de Noticias.

En ese sentido, el embajador dejó claro que, a pesar de las presiones internacionales para una solución de dos estados, actualmente no es una opción sobre la mesa. "Los israelíes no están en este momento pensando en una paz con los palestinos. Los israelíes lo primero que quieren hacer, después de casi dos años de que hemos sido atacado por todos estos frentes, siete frentes en total, como yo lo he describido antes lo que quieren es empezar a vivir tranquilamente, sin amenazas", mencionó.