Saddan Hussein minutos antes de ser ejecutado. | Fuente: Al Iraqiya | Fotógrafo: Ho New / Reuters

Saddam Hussein fue condenado a la horca el 30 de diciembre de 2006. Solo algunas imágenes registran este hecho y hasta hoy no se conocía ningún diálogo de aquel día. Raghad Hussein, hija del dictador iraquí narró las últimas palabras de su padre.

"Oh, pueblo honorable, le confío mi alma a usted y al Señor misericordioso, que no defrauda al creyente honesto… Alá es grande", fueron las supuestas palabras del ex líder iraquí cuatro días antes de ser ejecutado.

El mensaje fue publicado en Twitter por Raghad a solo un día de que se conmemore 12 años de la muerte del ex líder iraquí. Horas después, la cuenta de Twitter de la joven fue suspendida.

La hija de Saddam Hussein escapó a Jordania luego de que Estados Unidos invadiera Irak en 2003. Además, del mensaje, compartió un video en el que Saddam Hussein pedía por la fortaleza de los iraquíes tras la invasión estadounidense.