Fuego cruzado entre Israel y la Yihad Islámica Palestina en Gaza deja más de 10 muertos [VIDEO]

Una bola de fuego estalla como resultado de un ataque aéreo israelí contra un edificio en la ciudad de Gaza en una operación contra el grupo militante Jihad Islámico Palestino | Fuente: AFP

La escalada de violencia entre Israel y la Yihad Islámica Palestina (YIP) en Gaza no cesa, con múltiples intercambios de fuego este sábado, que elevaron la cifra de palestinos muertos a 11 y extienden la tensión a una segunda jornada.



El Ministerio de Sanidad de Gaza informó hoy de la muerte este sábado de un palestino en la ciudad de Jan Yunis. A los 11 fallecidos hasta el momento se suman unos 90 heridos, la gran mayoría en la Franja.



Según el Ejército de Israel, la YIP ha lanzado más de 160 cohetes desde que comenzó el actual repunte de violencia, sobre todo hacia las localidades cercanas al enclave. La gran mayoría de estos proyectiles fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaérea mientras que el resto cayeron en áreas despobladas.



El humo sale de un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza. | Fuente: AFP

Las alarmas siguieron sonando durante la mañana de este sábado en las comunidades adyacentes a Gaza.

Objetivos con armamento de YIP

En paralelo, la Fuerza Aérea de Israel continuó atacando objetivos de la Yihad Islámica Palestina (YIP) en la Franja, tanto mediante drones como aviones de combate, e impactando sitios presuntamente utilizados para la fabricación de armamento y para la producción y lanzamiento de cohetes.

Entre los muertos registrados hasta el momento hay al menos cuatro miembros de la YIP, incluido el número dos del grupo, y una niña de cinco años. El Ministerio de Sanidad palestino contabilizó hasta el momento a unos 80 heridos, mientras que los servicios de emergencia en Israel informaron que al menos ocho personas debieron ser hospitalizadas por heridas sufridas mientras corrían a los refugios antiaéreos.



Continúa el fuego cruzado entre Israel y la Yihad Islámica Palestina en Gaza | Fuente: EFE

Durante la noche, además, un operativo conjunto entre el Ejército de Israel, la Policía de Fronteras y el Servicio de Inteligencia Interior acabó con la captura de 20 personas en Cisjordania ocupada, de los cuales 19 pertenecerían a la Yihad Islámica.



Medios locales israelíes indicaron hoy que el Ejército está preparado para una operación extensa, que podría prolongarse por una semana y citaron a fuentes militares reconociendo que por el momento no hay negociaciones para acabar con la violencia.



El actual repunte de tensión comenzó este viernes con una fuerte ofensiva "preventiva" israelí sobre objetivos de la YIP en Gaza ante lo que el Ejército describió como una "amenaza inminente" de ataque por parte del grupo como represalia tras el arresto el lunes de uno de sus líderes durante una redada en Cisjordania.

(Con información de EFE)

Bombardeos israelíes contra Gaza y cohetes de la Yihad Islámica contra Israel | Fuente: AFP

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo - tropicalista y jefe de infectología del hospital regional de Loreto, sostuvo que no se transparenta la información de la viruela del mono para el público y que no se tienen datos claros sobre cómo se está trasmitiendo la enfermedad y eso da paso a la desinformación y a las noticias falsas. Agregó que la viruela del mono, aumenta con una velocidad que no ha permitido que se controle, se ha perdido el rastro de la epidemia. Además explicó que hay dos tipos de vacunas contra la viruela, pero no hay información clara sobre cuándo estarán disponibles y cómo será su distribución para los diferentes países. Por eso no se debe hablar de que se van a comprar vacunas, precisó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.