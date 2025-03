Fuerzas israelíes arrestan a cineasta palestino ganador de un Oscar por 'No Other Land', tras ser golpeado en Cisjordania ocupada

Según la productora de la película, un grupo de colonos israelíes golpeó a Hamdan Ballal, quien presenta heridas en la cabeza y el estómago. Los soldados irrumpieron en la ambulancia que había llamado el cineasta y se lo llevaron. "No hay rastro de él desde entonces", denunció Yuval Abraham, el codirector israelí del filme.

Fuerzas israelíes arrestaron este lunes a Hamdan Ballal, uno de los codirectores del oscarizado documental 'No other land', mientras estaba siendo tratado en una ambulancia en Massafer Yatta (Cisjordania ocupada), después de que un grupo de colonos le propinaron una paliza, informó la productora del filme.

"Un grupo de colonos acaba de linchar a Hamdan Ballal, codirector de nuestra película 'No other land'. Lo golpearon y presenta heridas en la cabeza y el estómago. Los soldados irrumpieron en la ambulancia que había llamado y se lo llevaron. No hay rastro de él desde entonces", denunció en su cuenta de X, Yuval Abraham, el codirector israelí de la película.

Según la productora de la película, los hechos ocurrieron alrededor de las 18.00 horas de la tarde de este lunes (16.00 GMT) cuando una decena de colonos israelíes atacaron la aldea palestina, Susiya, de Masafer Yatta, hiriendo a personas y destruyendo propiedades.

"El grupo de asaltantes llegó con porras, cuchillos y al menos un rifle de asalto; muchos también iban enmascarados. Cinco activistas judíos estadounidenses acudieron al lugar para documentar el ataque y fueron violentamente agredidos por los colonos, quienes también utilizaron piedras para destrozar su vehículo con los activistas dentro", recoge la nota.

Se desconoce su paradero

Durante el ataque, Ballal quedó herido "incluyendo sangre e hinchazón" y mientras los paramédicos lo atendían, las fuerzas israelíes lo arrestaron junto a otro palestino.

La productora desconoce dónde se encuentra Ballal y si está recibiendo tratamiento médico.

‘No Other Land’ abarca cinco años de grabaciones (2019-2023) en el hogar del periodista palestino Basel Adra en el conjunto de aldeas en Masafer Yatta, en Cisjordania ocupada, en las que muestran las demoliciones de viviendas, escuelas, pozos de agua y carreteras por parte del Ejército israelí y que a día de hoy continúan.

El pasado 3 de marzo, la película ganó el Óscar a mejor documental y desde entonces el grupo de activistas palestino-israelí Standing Together han organizado proyecciones en Tel Aviv y otras ciudades por todo el país, después de que el ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, solicitara a los cines de Israel que no exhibieran la película.