Guerra en Medio Oriente: Israel e Irán lanzan nuevos ataques en el sexto día de conflicto

Rusia no ha recibido solicitud de ayuda alguna de Irán, incluyendo pedidos de armamentos, tras los ataques de Estados Unidos e Israel a la nación persa, declaró hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
El Ejército israelí dijo este jueves haber atacado 320 objetivos que atribuye al grupo chií libanés Hizbulá, de los cuales 80 en las últimas 24 horas, informó el portavoz castrense, Effie Defrin, en una comparecencia pública.
Israel abrió su espacio aéreo, tras su cierre el pasado sábado al inicio de su ofensiva a Irán, para recibir vuelos de repatriación de israelíes varados en el extranjero, una apertura que ha coincidido con la activación de alarmas en el país por misiles provenientes del país persa.
Irán atacó con drones el aeropuerto del enclave de Najicheván, al suroeste de Azerbaiyán, a 10 kilómetros de la frontera con el país persa, y acusó a ese país del lanzamiento.
Además, afirmó que el estrecho de Ormuz está bajo el control de la República Islámica según las leyes internacionales y avisó de que los buques que no cumplan con los protocolos “podrían ser atacados o hundidos”.
La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que ha atacado un petrolero de Estados Unidos al norte del golfo Pérsico y que el buque se encuentra en llamas.
Las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron que han lanzado un ataque contra posiciones de grupos kurdos en el Kurdistán iraquí, en lo que supone una nueva ampliación de una guerra que llega a su sexto día.
Israel lanzó nuevos bombardeos durante la madrugada contra los barrios del sur de Beirut, mientras que un ataque separado contra un edificio residencial en el norte del Líbano dejó al menos dos muertos y un herido, según informaron la agencia estatal y autoridades sanitarias libanesas.
Nuevas explosiones volvieron a sacudir Teherán, la capital iraní, a lo largo de la noche y la madrugada de este jueves, según informaron medios de la región, en lo que es el sexto día de guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.
