Guerra en Medio Oriente: en el quinto día de ofensiva junto a EE.UU., Israel inicia ataques "a gran escala" contra Teherán

"El riesgo de que más trabajadores de la salud se cuenten entre las víctimas es alto. Esto tiene que evitarse a toda costa, para que los paramédicos, los doctores y las enfermeras puedan seguir realizando un trabajo que salva vidas", alertó Tedros en su cuenta oficial en X.
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció varios ataques a hospitales, centros de emergencia y personal sanitario en Irán y el Líbano.
El Ejército de Israel ordenó a los residentes del sur del Líbano que abandonen sus casas y se desplacen "de inmediato" al norte del río Litani, advirtiendo en un comunicado de que tiene previsto bombardear áreas del sur en el marco de la actual escalada con el grupo chií Hizbulá.
Por su parte, las decenas de miles de turistas que se quedaron varados en Israel con la ofensiva contra Irán van saliendo poco a poco por tierra del país, tras pasar cinco días de alarmas antiaéreas, misiles sobrevolando el cielo y mucho "miedo e incertidumbre".
El Ejército israelí aseguró haber atacado de madrugada una instalación de almacenamiento, producción y lanzamiento de misiles balísticos en la ciudad Isfahán, en el oeste de Irán, informó un comunicado castrense.
En tanto, el Ejército de Israel anunció el derribo sobre Teherán de un caza iraní tripulado YAK-130, según un comunicado castrense, sin aportar aún ninguna evidencia visual del suceso. "Este es el primer derribo en la historia de un caza tripulado por un avión de combate F-35 'Adir'", detalla el texto.
El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, acusó al presidente de Estados Unidos Donald Trump de traicionar la diplomacia y a sus votantes bombardeando la mesa de negociación "por despecho".
"Felicito al presidente de Honduras, Nasry Asfura, por su decisión de retirarse del Grupo de La Haya. Un paso de principios contra el mal en el ámbito internacional", menciona su mensaje publicado en X.
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, felicitó al presidente de Honduras, Nasry Asfura, por su salida del denominado 'Grupo de La Haya', iniciativa que promueve sanciones internacionales contra Israel tras la ofensiva en Gaza.
Estos ataques contra infraestructura del régimen, de los que aún el Ejército no ha dado detalles, se enmarcan en la décima ronda de bombardeos contra la capital iraní.
La Fuerza Aérea de Israel inició la mañana de este miércoles, en el quinto día de ofensiva junto a EE.UU., ataques "a gran escala" contra Teherán con el objetivo de debilitar el régimen, según un comunicado castrense.
