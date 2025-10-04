Irán ejecutó a seis presuntos “terroristas vinculados con Israel”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Irán ejecutó este sábado a seis personas condenadas por formar parte presuntamente de una “red terrorista separatista vinculada con Israel”, que habían “diseñado y realizado atentados” en el sur del país, con lo que sube a 14 la cifra de ahorcados relacionados con el Estado judío desde la llamada guerra de los 12 días en junio.

“La sentencia de muerte de seis elementos terroristas separatistas vinculados al régimen sionista (Israel), que en los últimos años habían llevado a cabo una serie de operaciones armadas y atentados con explosivos con el objetivo de desestabilizar la seguridad de la provincia de Juzestán (suroeste), fue ejecutada esta madrugada”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial de Irán.

El medio indicó que las sentencias se llevaron a cabo tras completarse todos los procesos legales y la confirmación por parte del Tribunal Supremo iraní.

Según Mizan, los ahorcados habían confesado el diseño y la ejecución de “actos de sabotaje como la fabricación y colocación de bombas, la explosión de una estación de gas en Jorramchar, ataques armados contra bancos, lanzamiento de granadas contra un centro militar y tiroteos contra mezquitas”.

También estaban acusados de asesinar a varios agentes de la policía y fuerzas de seguridad en la provincia suroccidental de Juzestán.

“Además de su papel fundamental en las operaciones terroristas, estos individuos mantenían vínculos con el régimen sionista y recibían apoyo de elementos opositores en el extranjero”, aseguró el Poder Judicial iraní.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

La pena de muerte en Irán

Las ejecuciones en Irán de condenados por espiar o estar vinculados con Israel han aumentado significativamente desde la guerra de 12 días entre la República Islámica y el Estado judío en junio. Al menos 14 personas han sido ahorcadas hasta ahora.

El lunes pasado, Irán ejecutó a Bahman Chubi Asl, a quien calificó como uno de los “espías más importantes” de Israel en suelo iraní, por su elevado acceso a bancos de datos “gubernamentales vitales”.

Durante la guerra de junio, Israel bombardeó instalaciones militares, atómicas y civiles, causando más de 1 000 muertos, entre ellos decenas de altos mandos militares y científicos nucleares iraníes, según fuentes oficiales.

Irán respondió con el lanzamiento diario de misiles y drones contra territorio israelí, lo que provocó 30 muertos, de acuerdo con las fuentes.

