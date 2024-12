Primer ministro sirio dispuesto a colaborar con los insurgentes que han controlado Damasco

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El primer ministro sirio, Mohamed Ghazi al Jalali, aseguró este domingo que tiende su mano a "todo sirio que se interesa por este país para preservar sus instituciones", en un vídeo publicado después de que los insurgentes islamistas tomaran el control de la capital, Damasco.

"Estoy en mi casa, no la he abandonado porque pertenezco a este país y no conozco ningún otro país. Es mi patria. En estas horas en las que la gente siente preocupación y temor (...). Yo, por las instituciones del Estado, que no son mi propiedad ni de cualquier otra persona, sino que son de cada ciudadano sirio. Extendemos nuestra mano a todo sirio que se interesa por este país para preservar sus instituciones", dijo.

Los insurgentes aseguraron este domingo que las instituciones públicas en Siria permanecerán bajo la supervisión de Mohamed Ghazi al Jalali, hasta que sean "entregadas oficialmente".

Biden sigue "de cerca" situación en Siria

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está siguiendo "de cerca" la situación en Siria, donde los insurgentes han entrado en Damasco, y está en contacto "constante" con sus aliados en Oriente Medio, informó este sábado la Casa Blanca.

"El presidente Biden y su equipo están siguiendo de cerca los extraordinarios acontecimientos en Siria y permanecen en contacto constante con los socios de la región", dijo en su cuenta en X Sean Savett, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, encargado de exteriores.

Los insurgentes sirios, que hace apenas once días iniciaron su ofensiva, anunciaron en la madrugada de este domingo su entrada en Damasco y declararon la ciudad "libre" de Bashar al Asad, entre informes que señalan que el mandatario habría abandonado el país en un avión "especial" con destino desconocido.

El Mando de Operaciones Militares de la coalición de grupos islamistas y proturcos que lidera la ofensiva insurgente emitió un comunicado afirmando que Damasco está "libre del tirano Bashar al Asad".

