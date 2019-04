El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el periodista Jorge Ramos discuten sobre los índices de violencia. | Fuente: EFE | Fotógrafo:

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este viernes que exista un aumento de los asesinatos en lo que va de su administración y dijo que tiene "otra información" ante un periodista que lo confrontó con cifras del propio gobierno, enfrascándose en un tenso debate.

Cuestionado por el periodista Jorge Ramos, de la cadena Univisión, sobre qué va a hacer para que "no maten a tantos mexicanos", durante su habitual conferencia mañanera, el mandatario dijo que desde que empezó su gobierno en diciembre hubo un cambio de estrategia enfocado en atender las causas de la violencia criminal y que revisa personalmente los reportes diarios de delitos.

Ante la insistencia de Ramos en que la estrategia "no ha resultado", López Obrador replicó, alzando la voz: "Claro que sí hay resultados".

"Claro que han aumentado (los asesinatos), por supuesto que sí", enfatizó Ramos. "No, yo tengo otra información", respondió el presidente.

El reportero le recordó a López Obrador que las cifras que citaba pertenecen a la Secretaría de Seguridad mexicana, a lo que el presidente respondió invitándolo a revisarlas juntos.

"Vamos viéndolas. Yo no te voy a decir, porque no me gusta decir mentiras", dijo López Obrador y solicitó a su equipo colocar nuevamente una diapositiva con cifras sobre el promedio diario de asesinatos en México.

Alegando que no alcanzaba a ver desde su asiento, Ramos subió al estrado para revisar con el mandatario los datos exhibidos en la pantalla. Ningún agente de seguridad se acercó al periodista ni se percibió maniobra alguna para impedirle el paso.

López Obrador, que prometió en campaña pacificar al país golpeado por el narcotráfico, aclaró que no dice que el problema de asesinatos esté resuelto sino que los niveles se mantienen y que la tendencia se ha revertido.

"Es ahí donde no coincidimos, yo no veo ninguna, que se ha revertido absolutamente nada", replicó Ramos . "Mi compromiso es que van a bajar los homicidios", remató López Obrador.

Según datos oficiales cotejados por la AFP, existe un alza de homicidios en diciembre, enero y febrero comparados con diciembre de 2017 y los dos primeros meses del año pasado, como afirmó Ramos. En ese periodo, hubo 8.524 asesinatos en México frente a 7.199 de un año atrás.

Pero una comparación secuencial, muestra que el número de asesinatos bajó de diciembre a febrero, avalando también lo dicho por López Obrador. En diciembre, se registraron 2.875 asesinatos, seguidos por 2.853 en enero y 2.796 en febrero.

Con 33.369 homicidios dolosos, 2018 se convirtió en el año más violento en México desde que existe un registro oficial que abarca desde 1997. De mantenerse el ritmo actual, en 2019 podría establecerse un nuevo récord. (AFP)