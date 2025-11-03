Últimas Noticias
Asesinan a alcalde durante festival por el Día de Muertos en Michoacán: lo que se sabe del caso que conmociona a México

Familiares y amigos asisten al funeral del alcalde Carlos Manzo en el municipio de Uruapan en Michoacán.
Familiares y amigos asisten al funeral del alcalde Carlos Manzo en el municipio de Uruapan en Michoacán. | Fuente: EFE
Redacción RPP

por Redacción RPP

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue ultimado a tiros en la plaza principal de la ciudad mientras asistía al Festival de Velas el último 1 de noviembre. Se trata del sexto alcalde asesinado en México este año, y su caso ha desatado protestas en Michoacán.

México
El asesinato a balazos de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde del municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán, ha generado una profunda conmoción nacional, sumando un nuevo capítulo a la crisis de seguridad que atraviesa México.

El funcionario, conocido por su postura de "cero tolerancia" contra el crimen, fue atacado por un grupo de sicarios la noche del último 1 de noviembre, alrededor de las 20:00 hora local, mientras departía con cientos de personas, incluidos niños, en la Pérgola Municipal de Uruapan, durante el tradicional encendido del Festival de Velas por la Noche de Muertos.

Manzo Rodríguez, quien había sido electo para el periodo 2024–2027, recibió seis tiros y, aunque fue trasladado de inmediato al Hospital Fray Juan de San Miguel, falleció a las 20:50 horas debido a la gravedad de sus heridas. En el mismo ataque, resultó herido el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien se encuentra fuera de peligro.

Investigación tras el ataque

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó que la respuesta de seguridad inmediata logró el abatimiento de uno de los agresores en el lugar de los hechos. Escoltas de Manzo y la policía municipal —cuerpo en el que el alcalde confiaba— fueron responsables de abatir al sicario, según precisó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Las autoridades también lograron la detención de otras dos personas presuntamente vinculadas con el homicidio.

El fiscal general Carlos Torres Piña detalló que, "se logró la incautación de un arma corta de calibre 9 milímetros, así como siete casquillos percutidos”.

Esta arma de 9 milímetros ha sido vinculada con al menos dos eventos de agresiones previos entre grupos delictivos contrarios que operan en la región, ocurridos el 16 y el 23 de octubre.

El fiscal Piña también expuso que el ataque fue planeado, pues se cuenta con videos de cámaras de vigilancia siguiendo al agresor antes de cometer el crimen, e indicó que, “Hubo una planeación del homicidio, en el que intervinieron al menos dos personas”.

Un grupo de sicarios asesinó a balazos a Carlos Manzo Rodríguez, alcalde del municipio de Uruapan.
Un grupo de sicarios asesinó a balazos a Carlos Manzo Rodríguez, alcalde del municipio de Uruapan. | Fuente: EFE

El esquema de seguridad y las advertencias del alcalde

Carlos Manzo, quien ganó la alcaldía como candidato independiente tras desmarcarse del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), había alzado la voz en diversas ocasiones en 2025 para exigir apoyo federal a la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar al crimen organizado en Uruapan.

Manzo, a quien llamaban 'el Bukele mexicano' por su encendido discurso de combate frontal contra el crimen, había declarado semanas antes de su asesinato que, si algo le pasaba, quería que se sepa "por qué fue”.

A pesar de las constantes amenazas y su activismo contra el crimen organizado, las autoridades federales aseguraron que el alcalde contaba con protección.

El secretario García Harfuch informó que Manzo disponía de protección federal y municipal desde diciembre de 2024, la cual fue reforzada en mayo de este año.

La Guardia Nacional (GN), una corporación federal, había asignado 14 elementos para la seguridad periférica, además de dos vehículos oficiales.

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, reiteró que Manzo tenía comunicación directa y permanente con el Ejército y la Guardia Nacional, con quienes sostuvo al menos cuatro reuniones formales entre mayo y octubre para revisar su esquema de seguridad.

Los grupos criminales desprendidos de las organizaciones del narcotráfico han encontrado en la extorsión de la industria  del aguacate (palta) una fuente de recursos tan importante o más que la producción y el tráfico de metanfetamina, que predomina en la región.

La atomización del crimen y la extorsión del aguacate (palta) en Michoacán 

El asesinato de Manzo se enmarca en un contexto de seguridad crítica en Michoacán, donde la delincuencia se ha atomizado en los últimos 10 a 12 años. Uruapan es el núcleo de la potentísima industria agrícola del aguacate (palta) en el país, un negocio que exporta entre 3000 y 4000 millones de dólares anuales, principalmente a Estados Unidos, y emplea a unas 300 000 personas aproximadamente.

Según declaraciones a RPP del periodista Pablo Ferry, los grupos criminales desprendidos de las organizaciones originales han encontrado en la extorsión de esta industria una fuente de recursos tan importante o más que la producción y el tráfico de metanfetamina, que predomina en la región.

Estos pequeños grupos criminales aprovechan la vulnerabilidad de los productores medianos, quienes carecen de la capacidad económica para pagar seguridad privada que les permita enfrentar a estas mafias.

La Fiscalía estatal ha identificado que en Uruapan operan las organizaciones criminales autodenominadas como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

Reacciones oficiales y protestas

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó, “con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo”, y aseguró que su gobierno reforzará la estrategia de seguridad y garantizará que “no habrá impunidad”.

Sheinbaum convocó a una reunión extraordinaria a su gabinete de seguridad y reiteró que "toda la fuerza del Estado es la justicia", al rechazar la idea de retomar la “guerra contra el narcotráfico”, la cual calificó como un fracaso que “solo incrementó la violencia en Michoacán”.

Personas causan destrozos al interior del Palacio de Gobierno durante una manifestación el domingo 2 de noviembre en Morelia, capital de Michoacán, en protesta contra el asesinato del alcalde Carlos Manzo.
Personas causan destrozos al interior del Palacio de Gobierno durante una manifestación el domingo 2 de noviembre en Morelia, capital de Michoacán, en protesta contra el asesinato del alcalde Carlos Manzo. | Fuente: EFE

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó “enérgicamente” el “cobarde atentado” y señaló que Manzo, "sabía todos los días que asumía un riesgo por su lucha contra la delincuencia”.

Mientras tanto, el crimen ha generado una fuerte indignación en Michoacán, donde se registraron protestas intensas. Cientos de habitantes de Uruapan acompañaron el cortejo fúnebre del edil, y se escucharon consignas como “¡Fuera Claudia! ¡Claudia asesina! ¡Fuera Morena”.

Grecia Quiroz, esposa de Manzo, pronunció un emotivo discurso durante el sepelio, al lamentar que, “mataron al mejor presidente municipal de México, que se atrevió a alzar la voz y a hablar con la verdad”.

En Morelia, capital del estado, las manifestaciones se tornaron graves el domingo, cuando los protestantes llegaron a ocupar el palacio de gobierno de la ciudad. Las movilizaciones continuaron el lunes, con marchas convocadas por estudiantes que enarbolaron playeras blancas y sombreros, en alusión al movimiento del alcalde, 'El Sombrero'.

Cooperación Internacional

El caso también atrajo la atención de Estados Unidos. Christopher Landau, subsecretario de Estado (y exembajador en México durante el primer período de Trump), lamentó el asesinato de Manzo Rodríguez y aseguró que su país está, “dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado en ambos lados de la frontera”.

Consultado sobre este ofrecimiento, el secretario García Harfuch afirmó que México está abierto a la colaboración internacional.

“Si tienen información al respecto, por supuesto que la recibiremos. Como en este, como en cualquier otro caso, trabajamos con una estrecha colaboración con ellos en intercambio de información”, declaró. 

Profundo pesar entre la población de Uruapan durante el funeral y entierro del asesinado alcalde Carlos Manzo.
Profundo pesar entre la población de Uruapan durante el funeral y entierro del asesinado alcalde Carlos Manzo. | Fuente: EFE

