Asesinan a alcalde durante festival por el Día de Muertos en Michoacán: lo que se sabe del caso que conmociona a México

El asesinato a balazos de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde del municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán, ha generado una profunda conmoción nacional, sumando un nuevo capítulo a la crisis de seguridad que atraviesa México.

El funcionario, conocido por su postura de "cero tolerancia" contra el crimen, fue atacado por un grupo de sicarios la noche del último 1 de noviembre, alrededor de las 20:00 hora local, mientras departía con cientos de personas, incluidos niños, en la Pérgola Municipal de Uruapan, durante el tradicional encendido del Festival de Velas por la Noche de Muertos.

Manzo Rodríguez, quien había sido electo para el periodo 2024–2027, recibió seis tiros y, aunque fue trasladado de inmediato al Hospital Fray Juan de San Miguel, falleció a las 20:50 horas debido a la gravedad de sus heridas. En el mismo ataque, resultó herido el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien se encuentra fuera de peligro.



Investigación tras el ataque



La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó que la respuesta de seguridad inmediata logró el abatimiento de uno de los agresores en el lugar de los hechos. Escoltas de Manzo y la policía municipal —cuerpo en el que el alcalde confiaba— fueron responsables de abatir al sicario, según precisó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Las autoridades también lograron la detención de otras dos personas presuntamente vinculadas con el homicidio.



El fiscal general Carlos Torres Piña detalló que, "se logró la incautación de un arma corta de calibre 9 milímetros, así como siete casquillos percutidos”.

Esta arma de 9 milímetros ha sido vinculada con al menos dos eventos de agresiones previos entre grupos delictivos contrarios que operan en la región, ocurridos el 16 y el 23 de octubre.

El fiscal Piña también expuso que el ataque fue planeado, pues se cuenta con videos de cámaras de vigilancia siguiendo al agresor antes de cometer el crimen, e indicó que, “Hubo una planeación del homicidio, en el que intervinieron al menos dos personas”.

Un grupo de sicarios asesinó a balazos a Carlos Manzo Rodríguez, alcalde del municipio de Uruapan. | Fuente: EFE

El esquema de seguridad y las advertencias del alcalde

Carlos Manzo, quien ganó la alcaldía como candidato independiente tras desmarcarse del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), había alzado la voz en diversas ocasiones en 2025 para exigir apoyo federal a la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar al crimen organizado en Uruapan.

Manzo, a quien llamaban 'el Bukele mexicano' por su encendido discurso de combate frontal contra el crimen, había declarado semanas antes de su asesinato que, si algo le pasaba, quería que se sepa "por qué fue”.

A pesar de las constantes amenazas y su activismo contra el crimen organizado, las autoridades federales aseguraron que el alcalde contaba con protección.

El secretario García Harfuch informó que Manzo disponía de protección federal y municipal desde diciembre de 2024, la cual fue reforzada en mayo de este año.

La Guardia Nacional (GN), una corporación federal, había asignado 14 elementos para la seguridad periférica, además de dos vehículos oficiales.

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, reiteró que Manzo tenía comunicación directa y permanente con el Ejército y la Guardia Nacional, con quienes sostuvo al menos cuatro reuniones formales entre mayo y octubre para revisar su esquema de seguridad.

Los grupos criminales desprendidos de las organizaciones del narcotráfico han encontrado en la extorsión de la industria del aguacate (palta) una fuente de recursos tan importante o más que la producción y el tráfico de metanfetamina, que predomina en la región.

La atomización del crimen y la extorsión del aguacate (palta) en Michoacán

El asesinato de Manzo se enmarca en un contexto de seguridad crítica en Michoacán, donde la delincuencia se ha atomizado en los últimos 10 a 12 años. Uruapan es el núcleo de la potentísima industria agrícola del aguacate (palta) en el país, un negocio que exporta entre 3000 y 4000 millones de dólares anuales, principalmente a Estados Unidos, y emplea a unas 300 000 personas aproximadamente.

Según declaraciones a RPP del periodista Pablo Ferry, los grupos criminales desprendidos de las organizaciones originales han encontrado en la extorsión de esta industria una fuente de recursos tan importante o más que la producción y el tráfico de metanfetamina, que predomina en la región.

Estos pequeños grupos criminales aprovechan la vulnerabilidad de los productores medianos, quienes carecen de la capacidad económica para pagar seguridad privada que les permita enfrentar a estas mafias.

La Fiscalía estatal ha identificado que en Uruapan operan las organizaciones criminales autodenominadas como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

Reacciones oficiales y protestas

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó, “con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo”, y aseguró que su gobierno reforzará la estrategia de seguridad y garantizará que “no habrá impunidad”.

Sheinbaum convocó a una reunión extraordinaria a su gabinete de seguridad y reiteró que "toda la fuerza del Estado es la justicia", al rechazar la idea de retomar la “guerra contra el narcotráfico”, la cual calificó como un fracaso que “solo incrementó la violencia en Michoacán”.