El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este domingo estar seguro de que el gobierno de Estados Unidos ayudará pronto a México a tener más vacunas contra la COVID-19 y aseguró que las dosis no faltarán en el país.



"Aprovecho para agradecer (por su ayuda para tener más vacunas) al gobierno de la India, al gobierno de China, al gobierno de Rusia y espero decir pronto que también agradezco al gobierno de Estados Unidos porque estoy seguro de que van a ayudar también, nada más que todavía no lo han hecho", expresó el mandatario.



Durante la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en Tequila, Jalisco, aseguró que se tiene garantizada la vacuna contra la COVID-19 para todos los mexicanos, "no nos van a faltar", enfatizó.



Explicó que se tienen contratos por 140 millones de dosis, y se aumentó el presupuesto a 40 000 millones de pesos (1 931 millones de dólares) para la compra del antígeno.



Además, señaló que el Plan Nacional de Vacunación ya no se detendrá y contarán con la capacidad de vacunar entre 200 000 y 300 000 personas diariamente en todo el país.



Hasta ahora se han aplicado 4 214 494 dosis de vacunas contra la COVID-19.



De ellas 609 874 personas del personal sanitario y educativo han recibido las dos dosis necesarias del esquema de vacunación para lograr la inmunidad.



Además, 759 272 personas adultas mayores de 60 años han recibido una primera dosis. México, con 126 millones de habitantes, tiene comprometidos 34,4 millones de dosis de la estadounidense Pfizer, 79,4 de la británica AstraZeneca, 35 de la china CanSino, 24 de la rusa Sputnik V, 20 de la china Sinovac, 12 de la también china Sinopharm y 51,4 de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El país suma más de 2,1 millones de contagios y casi 195 000 decesos, con lo que se ubica como el tercero con más muertes en el mundo debido a la COVID-19.

