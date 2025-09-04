Últimas Noticias
Cúal fue el último temblor en México hoy 4 de septiembre según SSN

Cuál es el ultimo temblor en México y CDMX registrado segun el Servicio Sismológico Nacional (SSN) hoy 4 de septiembre del 2025. Consulta los últimos sismos EN VIVO para México aquí.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Actualización EN VIVO de los últimos reportes de sismos y terremotos en México desde hoy jueves 04 de septiembre 2025, según el Servicio Sismológico Nacional. Consulta la magnitud, epicentro y recomendaciones antes, durante y después del temblor.

Sismo a 45 km al NORESTE de MAPASTEPEC, CHIS



  • Magnitud :4.3
  • Profundidad : 165.9 km
  • Fecha y Hora: 2025-09-04 06:58:07
  • Latitud: 15.726
  • Longitud: -92.595
  • Referencia: 45 km al NORESTE de MAPASTEPEC, CHIS

Temblor en México: Cómo activar la alerta de temblor de Google en tu celular


En caso de temblores en México, Google ha puesto a disposición un servicio de alerta que permite notificar a las personas con celulares los pormenores de un movimiento sísmico, el cual es un servicio gratuito que envía notificaciones a las personas con celulares de sistema Android sobre un movimiento sísmico. Si quieres activarlo en tu smartphone, debes seguir todos estos pasos:

  • Abre la opción de Configuración de tu celular
  • Ingresa a Emergencia
  • Haz clic en "Alertas de sismos"
  • Habilita ese botón y luego regresa a Emergencias.
  • Accede a “Alertas de emergencia inalámbricas” y activa las notificaciones.

