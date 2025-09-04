Actualización EN VIVO de los últimos reportes de sismos y terremotos en México desde hoy jueves 04 de septiembre 2025, según el Servicio Sismológico Nacional. Consulta la magnitud, epicentro y recomendaciones antes, durante y después del temblor.
Sismo a 45 km al NORESTE de MAPASTEPEC, CHIS
- Magnitud :4.3
- Profundidad : 165.9 km
- Fecha y Hora: 2025-09-04 06:58:07
- Latitud: 15.726
- Longitud: -92.595
- Referencia: 45 km al NORESTE de MAPASTEPEC, CHIS
Temblor en México: Cómo activar la alerta de temblor de Google en tu celular
En caso de temblores en México, Google ha puesto a disposición un servicio de alerta que permite notificar a las personas con celulares los pormenores de un movimiento sísmico, el cual es un servicio gratuito que envía notificaciones a las personas con celulares de sistema Android sobre un movimiento sísmico. Si quieres activarlo en tu smartphone, debes seguir todos estos pasos:
- Abre la opción de Configuración de tu celular
- Ingresa a Emergencia
- Haz clic en "Alertas de sismos"
- Habilita ese botón y luego regresa a Emergencias.
- Accede a “Alertas de emergencia inalámbricas” y activa las notificaciones.
