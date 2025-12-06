Últimas Noticias
Cúal fue el último temblor en México hoy 6 de diciembre según SSN

Cuál es el ultimo temblor en México y CDMX registrado segun el Servicio Sismológico Nacional (SSN) hoy 6 de diciembre del 2025. Consulta los últimos sismos EN VIVO para México aquí.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Actualización EN VIVO de los últimos reportes de sismos y terremotos en México desde hoy sábado 06 de diciembre 2025, según el Servicio Sismológico Nacional. Consulta la magnitud, epicentro y recomendaciones antes, durante y después del temblor.

Sismo a 9 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX



  • Magnitud :4.2
  • Profundidad : 101.9 km
  • Fecha y Hora: 2025-12-06 04:48:12
  • Latitud: 16.859
  • Longitud: -94.954
  • Referencia: 9 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX

Temblor México CDMX SSN en vivo Sismo México

