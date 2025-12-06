Actualización EN VIVO de los últimos reportes de sismos y terremotos en México desde hoy sábado 06 de diciembre 2025, según el Servicio Sismológico Nacional. Consulta la magnitud, epicentro y recomendaciones antes, durante y después del temblor.
Sismo a 9 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX
- Magnitud :4.2
- Profundidad : 101.9 km
- Fecha y Hora: 2025-12-06 04:48:12
- Latitud: 16.859
- Longitud: -94.954
- Referencia: 9 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX
