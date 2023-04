AMLO acusa a DEA de infiltrar al Cártel de Sinaloa sin autorización de autoridades y denuncia "espionaje" a instituciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador participa hoy, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional de la Ciudad de México. | Fuente: EFE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó este lunes a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) de infiltrar sin autorización de las autoridades mexicanas al Cártel de Sinaloa.

Cuestionado sobre el anuncio del Departamento de Justicia de EE.UU. de los cargos contra cabecillas del Cártel de Sinaloa, entre ellos cuatro hijos de Joaquín "el Chapo" Guzmán, por tráfico de fentanilo y otras drogas, el mandatario aseguró que la DEA inició la investigación en México sin informar al Gobierno.

¿Espionaje de instituciones?

Además, Andrés Manuel López Obrador denunció que EE.UU espía a instituciones de seguridad de su país, tras una filtración de documentos del Pentágono que señalan supuestas tensiones entre el Ejército y la Marina.

"Es una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van estar espiando? No se puede estar utilizando actos de espionaje para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad. Además, con la arrogancia de filtrar la información al Washington Post", dijo.



Según los documentos clasificados citados por ese diario, las autoridades estadounidenses evaluaron las implicaciones de una ley mexicana que ordena al Ejército vigilar y proteger el espacio aéreo de México.

De acuerdo con la evaluación, esa facultad puede hacer que empeoren las tensiones entre la Marina y el Ejército, lo que podría "exacerbar su rivalidad existente y menoscabar su capacidad para llevar a cabo operaciones conjuntas".

Ambas instituciones ejecutan tareas de seguridad en México, golpeado por una vorágine de violencia desde 2006, cuando el gobierno de ese entonces lanzó un polémico operativo antidrogas con participación de los militares que deja más de 350 000 muertos.

El diario asegura que no había indicaciones de que esos documentos provinieran de escuchas telefónicas de Estados Unidos.

Los papeles son parte de los archivos clasificados de Washington que aparecieron en la red social Discord y que en su mayoría estaban dedicados a la invasión rusa de Ucrania.

"En México no se produce el fentanilo"



Aunque Washington señaló el viernes pasado al Cártel de Sinaloa de liderar "la mayor y más prolífica operación de tráfico de fentanilo del mundo", Andrés Manuel López Obrador reiteró que en el país no se produce esta droga.

"Esa es su visión de ellos, la respetamos. Nosotros hemos sostenido, primero, que en México no se produce el fentanilo, que se importa de Asia y que llega a México, que llega a EE.UU. y llega a Canadá, de Asia”, zanjó.

Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador afirmó que van a cooperar con las autoridades de Estados Unidos “por amistad, por cooperación”, aunque volvió a criticar que en aquel país no se atiendan las causas porque “va a desaparecer el fentanilo, pero pueden surgir otras drogas”.



Por ello, dijo, “no hay nada más que estar viendo lo que sucede en Sinaloa o en México, sino también lo que pasa allá (en Estados Unidos), los cárteles que están allá”.

Asimismo, Andrés Manuel López Obrador dijo que van a continuar cooperando con el Gobierno de Estados Unidos, pero enfatizó en que lo primero que debe garantizar es la seguridad pública de México.

“Para decirlo más claro: nosotros lo que queremos es que en México nadie pierda la vida, que nadie sea secuestrado, que no haya extorsiones, que no haya robos, que no haya feminicidios, eso es lo primero, esa es nuestra responsabilidad fundamental y, en el segundo plano, ayudar, cooperar con el Gobierno de Estados Unidos”, dijo.

"Cooperación sí, sometimiento no"

Andrés Manuel López Obrador señaló que es importante enfrentar el problema del consumo de drogas en Estados Unidos, especialmente en lo que se refiere al consumo de fentanilo que está causando la pérdida de vidas de muchos estadounidenses, pero aclaró que esto será solo un tema de cooperación.

“Cooperación sí, sometimiento no. Porque México es un país libre, independiente y soberano, afortunadamente eso ya lo están entendiendo cada vez más en el Gobierno de Estados Unidos, de manera especial el presidente (Joe) Biden, que ha actuado con mucho respeto”, afirmó.

El pasado viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos en tres distritos federales los hijos de Guzmán, también conocidos como “Chapitos”.

Los acusó de usar presuntamente aviones de carga, aeronaves privadas, submarinos y otras embarcaciones, autobuses o vagones de ferrocarril para transportar drogas y precursores químicos.

(Con información de EFE y AFP)

