Asesinan a once hombres en una región indígena del oeste mexicano | Fuente: EFE

Once hombres fueron asesinados a balazos en una zona indígena del municipio de Tangamandapio, en el occidental estado de Michoacán, en México, según informaron este martes fuentes oficiales.



La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal confirmó a Efe que el múltiple crimen fue descubierto alrededor de las 08.00 hora local (14.00 GMT) del lunes, a través de una llamada anónima al servicio telefónico de emergencias.



Los cadáveres fueron encontrados separados entre sí con escasos centímetros y acostados en un predio rural ubicado a orillas de la carretera estatal que une los poblados indígenas purépechas denominados como Tarecuato y Los Úcares.



De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, los once varones presentan impactos de bala en diversas partes del cuerpo, así como el "tiro de gracia" en la cabeza.



En la escena del crimen, y a unos metros de los cadáveres, también estaban abandonadas una camioneta y tres motocicletas sin placas (matrículas).



La FGE reveló que las once víctimas todavía no han sido identificadas, por lo que los cadáveres fueron enviados al Servicio Médico Forense (Semefo).



Peritos en criminalística encontraron y embalaron los proyectiles de armas de fuego, así como otros indicios que ya fueron integrados a la carpeta de investigación.



Lucha entre carteles

Michoacán es un estado que enfrenta una grave ola de violencia generada por la lucha que mantienen entre sí los carteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), de la Nueva Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios (CT).



Tan solo durante el lunes, durante el Día de Muertos, autoridades reportaron que en Michoacán fueron asesinadas a balazos un total de 19 personas, incluyendo los once hombres de Tangamandapio.



México ha registrado los dos años más violentos de su historia en los primeros dos años de mandato del presidente Manuel López Obrador, con 34 689 víctimas de asesinato en 2019 y 34 558 en 2020.



El país sumó entre enero y septiembre del presente año 25.392 homicidios dolosos. (EFE)





