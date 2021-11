Matías Novoa e Isabella Castillo se separan tras dos años de matrimonio. | Fuente: Instagram

Matías Novoa e Isabella Castillo, protagonistas de la famosa serie de Telemundo “El señor de los cielos”, anunciaron el fin de su matrimonio tras dos años de haberse casado. La actriz de origen cubano se pronunció sobre su ruptura con el galán chileno.

"Hubo de todo mientras duró, momentos maravillosos, otros no tanto, pero por sobre todas las cosas hubo amor y con eso me quedo, porque el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo…, el amor nunca deja de ser… Vuela, sé feliz, Matías", escribió en su cuenta de Instagram.

De la misma manera, Matías Novoa le agradeció a su aún esposa por el tiempo en el que compartieron juntos. "Te agradezco por todos esos momentos que vivimos llenos de amor, risas, enojo, tristeza, pero, sobre todo, ¡alegría!", comentó.

Matías Novoa e Isabella Castillo, quienes le dieron vida a Amado Casillas y Diana Ahumada, también fueron pareja en "El señor de los cielos". | Fuente: Telemundo

Hasta el momento la pareja no se ha pronunciado sobre los motivos de su separación y solo se animaron a compartir sus fotos de la boda donde se dejaron mensajes de amor dando a entender que su ruptura fue en buenos términos.

El segundo divorcio de Matías Novoa

Esta es la segunda vez que el actor chileno se divorcia ya que, hace más de 10 años, Matías Novoa se casó a los 26 años con la artista chilena que curiosamente también se apellida Castillo.

Ambos radicaron en México, país en el que el intérprete comenzó a explotar su carrera actoral en diferentes producciones de TV Azteca hasta que inició en Telemundo.

