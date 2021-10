Cuatro muertos en tiroteos entre autoridades y narcos en el norte de México | Fuente: EFE

Cuatro muertos, entre ellos un capo del Cártel del Golfo (CDG) y un civil, dos heridos y cuatro detenidos dejaron, la noche del viernes, varios enfrentamientos de delincuentes con la Policía y el Ejército mexicano ocurridos en el estado de Tamaulipas (norte), informaron este sábado las autoridades.



Además, indicaron que se registraron incendios de vehículos, bloqueos provocados por los delincuentes y pánico entre la población de la ciudad de Matamoros, ubicada en Tamaulipas y fronteriza con Estados Unidos.



"Una agresión a personal militar y a la Policía estatal en la ciudad de Matamoros fue repelida con resultado de cuatro detenidos y tres muertos, todos integrantes del denominado Cartel del Golfo", precisó un comunicado del Grupo de Coordinación estatal para la Construcción Paz en Tamaulipas.



También fue decomisado un vehículo con blindaje, cuatro armas largas, una de ellas calibre 50, y cargadores.



Las autoridades detallaron que "durante los hechos, una persona civil murió de manera colateral y dos personas resultaron lesionadas, las cuales ya fueron dadas de alta".



Un mensaje en Twitter del Consulado de Estados Unidos en Matamoros señaló que aproximadamente a las 21.00 horas del viernes comenzó un enfrentamiento con armas de fuego entre fuerzas de seguridad y miembros del CDG y que se reportaban en distintos puntos de la ciudad.



Posteriormente, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, también mediante Twitter, dijo que había "girado instrucciones para que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se concentren en Matamoros para atender la situación de riesgo y en protección a la ciudadanía".

ENTRE LOS MUERTOS, ALIAS "EL TIGRE"

El comunicado oficial reportó que uno de los muertos podría ser Ariel Treviño Peña, alias "el Tigre", jefe de los Halcones (vigilantes) del CDG, quien es considerado "uno de los objetivos prioritarios" para capturar por la Fiscalía Estatal y por el gobierno de EE.UU., donde tiene una orden de detención por un homicidio.



Las autoridades esperan los resultados de las muestras de ADN para confirmar la muerte del capo aunque ya fue identificado con fotos oficiales.



Este sábado, en otro mensaje en Twitter, el gobernador Cabeza de Vaca confirmó la identidad y la muerte de Treviño Peña.



"Confirmada la identidad de Ariel Treviño 'El Tigre', uno de los agresores abatidos en los hechos de Matamoros. El Gobierno de Tamaulipas reitera que utilizará todos los recursos a su alcance y no escatimará esfuerzos en el combate a los grupos delictivos. No habrá tregua contra los violentos", apuntó en un mensaje.



El Grupo de Coordinación Tamaulipas informó que los enfrentamientos comenzaron cuando personal militar y de la Policía estatal que patrullaban por la ciudad de Matamoros ubicaron varios vehículos sospechosos a los que le marcaron el alto.



Los tripulantes de los vehículos no respetaron la orden y emprendieron la fuga desatándose una persecución e intercambio de disparos por diversos rumbos de la ciudad.



Para evitar la detención, los miembros del CDG ordenaron realizar "narcobloqueos" en 15 puntos de las principales avenidas de la ciudad, para lo cual sus vigilantes robaron vehículos y camiones pesados así como del transporte público, que incendiaron sobre las avenidas.

EN REDES SOCIALES

Durante la persecución y enfrentamientos, ciudadanos compartieron en redes sociales videos, fotografías y reportes de personas tiradas en el piso en negocios, cines y centros comerciales, mientras se escuchan las detonaciones de las armas de fuego.



Además, también circularon imágenes de vehículos incendiados en las principales avenidas del centro, mientras que el Consulado de los Estados Unidos ordenó a su personal y a sus ciudadanos que viven en Matamoros resguardarse en lugares seguros y evitar salir a las calles.



El pasado 17 de octubre, otra serie de enfrentamientos entre miembros del crimen organizado y agentes del Ejército y policías dejaron un saldo de cinco muertos, dos policías heridos, el aseguramiento de 5 vehículos y 9 armas largas, además de "narcobloqueos".



La ciudad de Matamoros es considerada la cuna del Cártel del Golfo, creado en los años 80.



Recientemente, las autoridades de la Fiscalía descubrieron un gran terreno a las afueras de Matamoros y muy cerca de la frontera con Estados Unidos conocido como "Ejido La Bartolina", donde los delincuentes desaparecieron a sus víctimas incinerándolas.

EFE





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La vacuna de Pfizer es segura para menores entre 5 y 11 años?